BMO remporte deux prix de « banque modèle » de Celent





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'elle avait remporté deux prix Model Bank de Celent : un premier prix pour la mise en oeuvre d'un centre de services de paiement pour la plateforme de paiement de BMO, et un second prix de mise en oeuvre d'une innovation pour le programme InnoV8 de BMO, une initiative d'accélérateur numérique.

Le prix de mise en oeuvre d'un centre de services de paiement souligne l'engagement de BMO en matière de modernisation des paiements. Grâce à une infrastructure de paiement modernisée, BMO sera en mesure de fournir de nouveaux produits avec plus d'agilité. La plateforme de paiement de BMO permettra également à BMO de tirer parti de ses capacités bancaires transfrontalières de haut calibre en soutenant les solutions de paiement émergentes.

Grâce à InnoV8, BMO a été reconnue pour avoir créé un programme qui teste et développe des idées qui facilitent et transforment le cheminement financier d'un client. QuickPay de BMO, un nouveau moyen simple pour les clients de régler leurs factures, est l'une des solutions développées avec InnoV8. QuickPay de BMO en est actuellement à la phase pilote et son lancement public est prévu pour l'automne 2019.

« La plateforme de paiement de BMO représente pour nous une étape emballante de notre processus de modernisation, car elle nous permet d'offrir aux clients des expériences de paiement plus rapides et plus efficaces », a déclaré Sharon Haward-Laird, chef - Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord, BMO Groupe financier. « Les deux prix soulignent l'engagement de BMO à créer et à investir dans des services afin de mieux soutenir ses clients. »

« Au sein de BMO, nous nous attardons à rechercher des moyens d'aller de l'avant et de créer d'excellentes expériences pour nos clients, comme avec QuickPay de BMO », a ajouté Brett Pitts, chef - Stratégies numériques, BMO Groupe financier. « Dans tout ce que nous faisons, nos clients sont au coeur de nos préoccupations et nous continuerons à rechercher des initiatives numériques qui créent une expérience plus transparente. »

Les prix annuels Model Bank de Celent reconnaissent les meilleures pratiques en matière d'utilisation des technologies dans divers secteurs essentiels à la réussite des services bancaires. Les candidatures présentées par les institutions financières sont soumises à une rigoureuse évaluation de la part des analystes de Celent. Cette évaluation s'appuie sur trois critères de base : les avantages commerciaux démontrables des initiatives en fonction; le niveau d'innovation par rapport au secteur; et l'excellence technologique ou de la mise en oeuvre.

