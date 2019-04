Great Wall Motors dévoile ses camionnettes de la série P lors du salon de l'automobile 2019 de Shanghai





SHANGHAI, 18 avril 2019 /CNW/ - Great Wall Motors (GWM), le plus important fabricant chinois de véhicules utilitaires sport (VUS) et de camionnettes, a célébré, en première mondiale, lors du salon de l'automobile 2019 de Shanghai (Auto Shanghai 2019), le dévoilement de sa gamme de camionnettes de la série P qui comprend une camionnette de tourisme, une camionnette tout terrain et une camionnette commerciale.

Les trois nouvelles étoiles de la série P de GWM se distinguent sur le plan de la sécurité, des caractéristiques intelligentes, du poids, de l'espace et de l'extensibilité. Les camionnettes ont été conçues en s'appuyant sur la toute nouvelle plateforme P71 de GWM, dont l'un des avantages fondamentaux est l'utilisation d'un châssis non porteur.

Les camionnettes sont équipées de la boîte de vitesse 8AT de ZF et d'une suspension arrière multibras, en plus d'une série de caractéristiques améliorant l'expérience globale de conduite :

régulateur de vitesse et d'espacement intelligent, frein à main automatique, stationnement automatique et démarrage à distance;

volant chauffant, climatisation contrôlée et jauge d'huile;

système de commande vocale intelligent.

Les trois modèles sont des modèles tout-en-un qui proposent le confort et la commodité d'une berline, la capacité d'un VUS tout terrain, le plaisir de voyager d'un véhicule récréatif et la capacité de chargement d'un camion léger. Les produits de la série P sont conçus pour les personnes au style de vie actif axé sur le plein air ainsi que pour les clients d'affaires à la recherche d'un produit haut de gamme.

La camionnette tout terrain propose des caractéristiques professionnelles telles que des différentiels avant et arrière verrouillables, des prises d'air surélevées, un treuil, des amortisseurs tout terrain, un système de contrôle de la vitesse rampante ainsi que des fonctions facilitant les demi-tours en espace restreint. La camionnette dispose d'une profondeur de gué de 900 millimètres. La camionnette est l'une des nouveautés les plus populaires du salon de l'automobile 2019 de Shanghai.

La camionnette tout terrain propose également une carrosserie à la conception audacieuse et libre comme en témoignent la plaque grise épaisse qui traverse la calandre avant et le couvercle noir qui se soulève du compartiment moteur. Les enjoliveurs de roue et la calandre noirs ainsi que les rivets extérieurs sur les enjoliveurs de roue témoignent de la masculinité du modèle.

La camionnette commerciale, en revanche, propose une calandre dont la conception fait preuve d'un peu plus de réserve. En plus de l'édition avec suspension arrière à ressorts à lames, il est possible de commander en option une suspension arrière multibras. Le modèle exposé lors du salon de l'automobile de Shanghai est une version électrique avec boîte fermée, offrant une autonomie nominale de 500 kilomètres (310,69 miles), et comprenant un système de recharge haute efficacité qui permet d'effectuer une recharge complète en deux heures.

Pour mener à bien la stratégie de GWM en matière d'énergie propre, la société propose ses nouvelles camionnettes en version électrique uniquement; cela dit, des versions fonctionnant à l'hydrogène seront bientôt offertes sur le marché.

Les camionnettes de tourisme, tout terrain et commerciales de la série P marquent l'entrée officielle de GWM sur le marché international de la camionnette de tourisme, alors que la société a pour objectif de faire concurrence aux plus grandes marques mondiales.

À propos de Great Wall Motors

Fondée en 1984, la société Great Wall Motors est le plus grand fabricant chinois de VUS et de camionnettes et possède deux marques, Havel et Great Wall, offrant des produits dans les trois catégories que sont les VUS, les voitures de tourisme et les camionnettes. GWM a combiné des ressources provenant de partout dans le monde pour mettre sur pied un centre d'essai de recherche et de développement novateur, un centre de fabrication et d'essais, un centre de modélisation et un centre de recherche sur l'alimentation électrique qui répondent aux normes mondiales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/873357/Great_Wall_Motors_P_pickup_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/873358/Great_Wall_Motors_P_pickup_2.jpg

SOURCE Great Wall Motors

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 08:46 et diffusé par :