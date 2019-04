Le Québec chiffres en main, édition 2019 : un bref regard statistique sur le Québec et ses régions





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Chaque année, l'Institut de la statistique du Québec publie Le Québec chiffres en main. Cette brochure réunit dans un format facile à consulter l'information statistique de base relative au Québec.

L'édition 2019, diffusée aujourd'hui, rassemble une multitude d'informations divisées en quatre grands thèmes : territoire, population, conditions de vie, et économie et finances. Un portrait statistique des 17 régions administratives du Québec complète la publication.

Le Québec chiffres en main rassemble les plus récentes données disponibles sur ces thématiques au moment de sa publication. Les utilisateurs peuvent obtenir sur le site Web de l'Institut des statistiques et des renseignements additionnels mis à jour continuellement.

Procurez-vous Le Québec chiffres en main

Pour télécharger Le Québec chiffres en main ou commander une version imprimée, rendez-vous à l'adresse www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/qcmfr.htm.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

