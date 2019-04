L'AMC demande à Santé Canada d'instaurer des règles plus strictes sur les produits de vapotage





OTTAWA, le 18 avril 2019 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) fait part des préoccupations soulevées récemment concernant la nouvelle tendance au vapotage chez les jeunes au Canada et exhorte Santé Canada à resserrer ses règles et à bannir la publicité de produits de vapotage dans tous les lieux publics et dans les médias audiovisuels.

Dans notre réponse à la consultation de Santé Canada au sujet de l'impact de la publicité des produits de vapotage sur les jeunes et les non-utilisateurs de produits de tabac, nous demandons que les restrictions imposées à la promotion des produits et des dispositifs de vapotage soient les mêmes que celles qui s'appliquent aux produits du tabac.

Avec des agents aromatiques attrayants et des présentoirs bien visibles, l'utilisation des cigarettes électroniques chez les jeunes est à la hausse et suscite des craintes de plus en plus vives quant à leur effet sur la santé à long terme. De nombreux adolescents voient le vapotage comme une habitude inoffensive, mais des versions haute technologie de ces cigarettes électroniques contiennent des « sels » de nicotine qui recèlent de plus fortes concentrations du produit tout en diminuant l'amertume.

C'est en 1954 que l'AMC a diffusé sa première mise en garde publique sur les dangers du tabac. Aujourd'hui, nous implorons le gouvernement d'éviter les erreurs du passé en matière de réglementation du tabac et resserrer les règles sur les cigarettes électroniques dès maintenant.

Dre Gigi Osler

Présidente de l'AMC

