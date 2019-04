L'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie prend part à la première édition d'EFFERVESCENCE





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal est fier de contribuer à la première édition d'EFFERVESCENCE, un événement d'envergure dans le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé, propulsé par Montréal InVivo et organisé par un collectif de 14 partenaires, les 24 et 25 avril prochains à la TOHU.

Un événement novateur

EFFERVESCENCE constitue une occasion unique pour les chercheurs, les entreprises et les acteurs du secteur des sciences de la vie, de faire du réseautage, de bâtir des relations d'affaires, de participer à des conférences inspirantes et de découvrir les nouveautés de l'industrie. Près de 50 conférenciers de renom sont attendus à l'événement. Entre autres, l'écologiste et auteur Steven Guilbeault y participera en tant que conférencier d'ouverture afin d'y aborder les défis auxquels le secteur des sciences de la vie sera confronté en lien avec les changements climatiques. Des personnalités politiques ont également confirmé leur présence. Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que madame Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, seront sur place pour y prendre la parole.

Une séance dédiée à l'oncologie

L'IRIC, de concert avec IRICoR et l'Oncopole s'unissent pour proposer un débat amical autour des avancées et enjeux liés à la recherche en cancérologie, lequel sera animé par Esther Bégin, journaliste et animatrice. Cette discussion, portant sur des questions de l'heure, mettra en vedette des jouteurs des milieux de la recherche, du journalisme et de la sphère publique, notamment Anne Marinier et Sébastien Lemieux (chercheurs principaux à l'IRIC), Michel Rochon et Yanick Villedieu (vulgarisateurs scientifiques et tous deux ex-journalistes de Radio-Canada), René Villemure (éthicien) et Jida El Hajjar (Vice-présidente, investissements et promotion de la santé à la Fondation cancer du sein du Québec). Cette séance aura lieu le 25 avril de 11 h à 12 h 30.

« Nous nous réjouissons de la participation de l'IRIC à ce rendez-vous incontournable et de sa contribution au futur des sciences de la vie. Une telle initiative démontre bien que le secteur québécois des sciences de la vie et des technologies de la santé est en plein essor et qu'il suscite un vif intérêt au sein de la population. Nous sommes fiers de contribuer à cette première édition d'EFFERVESCENCE, qui s'annonce un succès », mentionne Michel Bouvier, directeur général à l'IRIC.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes du cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, une incidence significative dans la lutte contre le cancer. Pour information : iric.ca

Consultez notre dossier de presse virtuel

Facebook : @iric.umontreal

Twitter : @IRIC_umontreal

LinkedIn

SOURCE Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 08:23 et diffusé par :