/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant l'incitatif à l'achat d'une première propriété/

MATANE, QC, le 17 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant l'Incitatif à l'achat d'une première propriété.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Rémi Massé, député pour Avignon?--?La Mitis?--?Matane?--?Matapédia.

Date : Le 18 avril 2019



Heure : 11 h 00



Endroit : Maison des familles de la Matanie 350, rue Saint-Joseph Matane (Québec)

