Le CN lance un nouveau projet pilote visant l'utilisation de camions électriques





MONTRÉAL, 18 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui qu'il avait signé un protocole d'entente avec La Compagnie Électrique Lion pour l'élaboration, la conception et la fabrication de huit camions électriques de classe 8 à essieu tandem et à émission zéro dans le cadre de sa plus vaste stratégie de développement durable visant la réduction des émissions grâce à l'innovation.



Les camions seront mis en service dans des villes situées sur le réseau du CN, comme Vancouver, ainsi que dans les régions du Grand Toronto, du Grand Montréal et de Hamilton. Ils seront mis à l'essai pour différentes tâches, notamment pour la livraison en milieu urbain, le service de navette pour conteneurs, les activités portuaires et le service transurbain. Ces camions fabriqués sur mesure sont conçus au Québec pour résister au climat et aux conditions routières de l'Amérique du Nord. De plus, ils ne produiront pas de pollution sonore et réduiront les émissions de GES sur les routes de 100 tonnes par année.

« Ce projet témoigne de l'engagement du CN à l'égard des pratiques commerciales durables, a déclaré Mark Lerner, vice-président Marketing et expansion commerciale au CN. En utilisant ces camions à zéro émission dans différentes situations, nous souhaitons déterminer où ces camions auront la plus grande incidence sur notre façon de servir nos clients et la réduction de nos émissions. Au cours des 25 dernières années, le CN a réduit les émissions de gaz à effet de serre de ses locomotives de 40 %, et nous cherchons sans cesse des façons novatrices de continuer dans cette voie. »

« Nous sommes ravis de soutenir le CN dans son engagement à l'égard de la mobilité durable, a ajouté Patrick Gervais, vice-président Marketing et Communications à La Compagnie Électrique Lion. En achetant nos camions à émission zéro, le CN favorise également l'innovation et l'emploi à l'échelle locale. Grâce à des ententes comme celle-ci, La Compagnie Électrique Lion comptera 200 employés à la fin de 2019 et plus de 1 000 employés au cours des dix prochaines années. »

La livraison des camions est prévue pour l'été 2020. Les modalités du protocole d'entente n'ont pas été divulguées.

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

À propos de La Compagnie Électrique Lion

La Compagnie Électrique Lion est un fabricant innovant de véhicules à émission zéro. Nous créons, concevons et fabriquons des autobus scolaires, des minibus pour le transport adapté, des navettes et des camions urbains entièrement électriques. La Compagnie Électrique Lion est reconnue comme un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques en Amérique du Nord. Elle conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, batteries et habitacles. Lion est toujours à l'affût des nouvelles technologies et ses véhicules possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux utilisateurs et à leurs besoins quotidiens. L'entreprise estime que l'électrification des transports améliorera grandement notre société, notre environnement et notre qualité de vie en général.

