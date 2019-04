Delmar International Inc. offre un webinaire d'importance cruciale à l'approche de la date limite de l'Initiative du guichet unique de l'ASFC





MONTRÉAL, 18 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc., un chef de file mondial dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique depuis 1965, offre aux importateurs, aux transporteurs et aux commerçants un webinaire gratuit sur les services douaniers, intitulé Décoder l'Initiative du guichet unique (IGU) du Canada.



À l'approche en octobre 2019 de la date limite d'utilisation obligatoire de l'IGU de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ce webinaire de Delmar sur les douanes (le 16 mai) permettra de clarifier les exigences, les avantages et les écueils potentiels du programme.

« Les agences gouvernementales participantes (AGP) subissent déjà des retards de traitement des expéditions liés à des transactions non-IGU et encouragent activement les importateurs à adopter le nouvel environnement et à s'y adapter dans les plus brefs délais. Il est maintenant temps de se préparer et de compléter la transition », a déclaré Gary Price, vice-président de Delmar International Inc. pour les services douaniers nord-américains.

Ce webinaire abordera :

Les nouvelles exigences en matière de gestion des données pour les importateurs et les fournisseurs de services. Par exemple, l'IGU s'accompagnera d'une augmentation du nombre de produits nécessitant des renseignements supplémentaires pour entrer au Canada.

La conformité et la rapidité des expéditions entrant au Canada

Période de questions avec des experts en douane de Delmar pour réajuster tout type d'activité d'importation

Delmar est un participant certifié à guichet unique canadien et américain possédant des dizaines d'années d'expérience dans la gestion des besoins en données des agences gouvernementales participantes (AGP) dans les deux pays. CLIQUEZ ICI pour plus d'informations sur le webinaire et pour vous inscrire gratuitement.

Au sujet de Delmar International Inc.

Delmar International Inc. est un fournisseur privé et un chef de file mondial en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement. Avec des bureaux dans les points de transit majeurs, Delmar offre un positionnement et des partenariats stratégiques afin de servir nos clients dans le monde entier. Les principaux produits proposés par Delmar comprennent : fret international (aérien, maritime et terrestre), services douaniers, entreposage et distribution, solutions technologiques, gestion de la chaîne d'approvisionnement et services de conseil commercial. Nos clients comprennent tant des PME que des sociétés classées dans Fortune 500, et nous proposons des solutions et des stratégies pour optimiser tous les types de chaîne d'approvisionnement. Du premier kilomètre jusqu'au dernier, Delmar est synonyme de logistique simplifiée.

Contact presse

Matthew Ross

Gestionnaire des communications

rossmt@delmar.ca

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 08:05 et diffusé par :