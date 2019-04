Sage Bank Feeds accède en direct à la Banque HSBC Canada





RICHMOND, Colombie-Britannique, 18 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d'entreprise en nuage, a annoncé aujourd'hui que les clients de Sage Business Cloud au pays peuvent dorénavant se connecter aux comptes de la Banque HSBC Canada.



Les clients qui utilisent Comptabilité, Sage 50cloud et Sage 100 Contractor peuvent se connecter à leurs comptes en utilisant Sage Bank Feeds (Services bancaires de Sage), et effectuer des transactions automatiques et en continu entre les comptes de HSBC et les solutions Sage. Ce service profite aux entreprises puisqu'il permet l'automatisation d'une grande partie de la comptabilité manuelle transactionnelle avec des données qui circulent en continu depuis les banques au logiciel comptable, et par le fait même, vous gagnez un temps considérable, car les entreprises cherchent à accroître l'efficacité et la productivité.

Paul Struthers, VPD et directeur général Sage Sage a déclaré : « Notre objectif vise à effectuer des tâches administratives automatiques en arrière-plan et faire gagner du temps aux clients de Sage, afin qu'ils puissent assigner plus de ressources à faire croître leur entreprise. Nous sommes vraiment emballés de nous associer à la banque HSBC Canada, alors que des mesures importantes sont prises pour aider les clients à automatiser et transformer la façon dont ils gèrent facilement les paiements ».

Avant la présentation de Sage Bank Feeds, les entreprises devaient effectuer des processus manuels, soit en tapant les transactions du relevé bancaire dans leur logiciel comptable, soit en téléversant manuellement un fichier depuis leur système bancaire-tâches en ligne, qui requiert un temps énorme et présente un risque d'erreurs.

Concernant les utilisateurs HSBC du Canada, les services bancaires contribueront à rationaliser et transformer de façon numérique leur routine comptable. Doté de ce nouveau système, les clients pourront réduire leur temps consacré à la saisie manuelle des données et profiter d'une plus grande visibilité, de même que gérer leur flux de trésorerie, et par conséquent, ils pourront prendre des décisions plus informées et minimiser les erreurs. De plus, les clients savent que leurs données sont stockées de façon sécurisée et fiable, car HSBC envoie ses données par le biais d'un canal crypté à Sage.

Pour en savoir plus, allez à : https://www.sage.com/en-gb/products/sage-50-cloud/bank-feeds/ .

À propos de Sage

Sage (FTSE : Sage (FTSE:SGE) est le chef de file mondial du marché de la technologie qui aide les entreprises de toutes tailles à gérer tout, par exemple, des finances aux ressources humaines ? peu importe qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou d'entreprises en développement. Nous le faisons à l'aide de Sage Business Cloud - la seule et unique solution de gestion d'entreprise que les clients auront besoin, comprenant la comptabilité, les rapports financiers, Sage Intacct, Enterprise Management, People & Payroll, ainsi que les paiements et les services bancaires.



Notre mission consiste à libérer les entrepreneurs du fardeau administratif, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à faire ce qu'ils aiment. Nous le faisons quotidiennement pour trois millions de clients de 23 pays, en s'appuyant sur l'expertise de nos 13 000 collègues et d'un vaste réseau de comptables et partenaires. Nous sommes déterminés de mener à bien nos activités, et d'apporter une contribution à nos communautés par le biais de Sage Foundation.



Découvrez-en davantage à www.sage.com/ca .

