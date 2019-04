Les débuts à Hong Kong du cerveau urbain de Hangzhou attirent l'attention du monde entier





Les développeurs de villes intelligentes autour du globe se pressent pour collaborer avec Hangzhou

HONG KONG, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- Une délégation du gouvernement de Hangzhou a été invitée à présenter le 'cerveau urbain' de Hangzhou à l'occasion de l'Exposition internationale des Technologies de l'information et des communications (TIC), laquelle s'est tenue au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong du 13 au 16 avril. C'était la première fois que le cerveau urbain de Hangzhou était mis en vedette en dehors de la Chine continentale, et cela aura été l'occasion de véhiculer son message promotionnel au monde entier. Outre le cerveau urbain, plus de 20 sociétés basées à Hangzhou et associées à l'économie numérique ont participé à cet événement, parmi lesquelles ANT FINANCIAL SERVICES, Hikvision Digital Technology, New H3C Technologies, Dahua Technology, Wasu Media, ...

Le 15 avril, le pavillon de Hangzhou a reçu la visite d'une délégation de Hong Kong, conduite par Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, directrice générale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR), Nicholas W. Yang secrétaire d'Innovation and Technology de Hong Kong et Margaret Fong, directrice générale du Conseil de développement commercial de Hong Kong. Lors du séminaire sur le cerveau urbain de Hangzhou qui s'est tenu dans l'après-midi du même jour, Wang Jian, fondateur d'Alibaba Cloud, et également de la Fondation Yunqi Science and Technology Innovation, a partagé ses réflexions sur le concept et les applications potentielles du cerveau urbain de Hangzhou.

La Commission municipale pour le développement et la réforme de Hangzhou ont pris l'initiative d'organiser plusieurs réunions de courtoisie avec des délégations notamment du Royaume d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Malaisie, de la république d'Indonésie et de la République de Singapour afin de connecter des sociétés numériques basées à Hangzhou avec des professionnels engagés dans la construction de villes intelligentes. Dr Wang Jian considère le cerveau urbain comme un présent que Hangzhou peut offrir au monde. La visite à Hong Kong a établi le cerveau urbain de Hangzhou comme un pionnier en raison de son rôle dans le partenariat entre gouvernement et sociétés dans le domaine de l'économie numérique, et en tant qu'approche pour l'expansion de son centre industriel vers le monde.

Hangzhou prévoit de continuer à étendre l'économie numérique de la ville à l'échelle mondiale tout en contribuant à l'initiative gouvernementale de La ceinture et la route, avec une relation encore plus profonde avec Hong Kong que ses avantages établissent comme plateforme préférée pour la promotion des innovations de la ville en Chine continentale. Par ailleurs, Hangzhou invite les sociétés internationales à participer à la transformation de Hangzhou pour en faire une ville en tête de l'économie numérique en Chine, et également à se joindre aux préparatifs des Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou.

