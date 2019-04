Plus de 7 000 élèves du primaire codent grâce à estime





Lancement, 25 avril 2019, Centre Sheraton de Montréal, 12h20, Salon 1

MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'organisme estime a été mis sur pied en 2018 par des bénévoles issus du milieu de l'éducation afin d'enseigner la programmation aux élèves du primaire, et ainsi répondre à trois enjeux majeurs du 21e siècle :

Les emplois du 21e siècle sont axées sur les STIM ( S ciences, T echnologies, I ngénierie et M athématiques).

ciences, echnologies, ngénierie et athématiques). La recherche prouve que l'éveil aux STIM doit se faire avant l'entrée au secondaire.

La programmation informatique est une excellente façon de s'initier aux domaines STIM.

estime a été développé en partenariat avec Kids Code Jeunesse et la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) en éducation.

estime remercie également ses partenaires plus récents, La Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, Cadre 21 et Brault et Bouthillier.

estime a développé un programme d'activités d'enseignement de la programmation, intégré aux matières de base, s'échelonnant de la maternelle à la sixième année. L'équipe estime recrute et forme des étudiants universitaires dans les secteurs STIM qui se rendent chaque semaine en classe.

"Depuis sa fondation, nous avons connu une croissance fulgurante car nous répondons à un besoin réel afin que la programmation devienne accessible à tous les élèves", dit Christine Jost, fondatrice et directrice générale d'estime. "Le programme est déployé dans 19 écoles primaires, principalement issues de la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys, soit plus de 7 000 élèves et 300 enseignants. Notre objectif d'ici 5 ans est de toucher au moins 200 écoles à travers tout le Québec, donc 60 000 élèves et 5 000 enseignants."

"estime a permis de rassurer mon équipe" dit Christine Renaud, directrice de l'école Martin Bélanger. "Grâce à estime, des enseignants qui avaient peur d'essayer sont maintenant prêts à se lancer. Je recommande estime à mes collègues car cette approche fait tomber la résistance."

