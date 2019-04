Imaflex annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2018





Produits d'exploitation du T4 2018 de 22,5 millions de dollars, comparativement à 21,4 millions de dollars en 2017

Produits d'exploitation pour l'année civile 2018 de 86,3 millions de dollars, comparativement à 88,3 millions de dollars en 2017

RAIIA 1 du T4 et pour l'année civile 2018 de 1,8 million de dollars et de 7,8 millions de dollars, respectivement, résultats essentiellement inchangés par rapport à 2017

Résultat net du T4 de 0,6 million de dollars, comparativement à 0,8 million de dollars en 2017

Résultat net de l'exercice 2018 de 3,6 millions de dollars ou 0,07 $ par action, comparativement à 3,8 millions de dollars et 0,08 $ par action en 2017 2

On s'attend à ce que les facteurs fondamentaux demeurent stables, grâce à la nouvelle capacité et aux moyens de production accrus

MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce ses résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Les produits d'exploitation et la rentabilité ont atteint un niveau respectable cette année, malgré quelques défis », a souligné M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « En 2018, nous avons continué de préparer le terrain pour notre croissance et notre taille futures en faisant d'importants achats d'équipements afin d'accroître notre capacité et nos moyens de production. Grâce à ces investissements, nous pourrons nous appuyer sur une base solide et continuer d'offrir des solutions novatrices adaptées à nos clients, ce qui nous aidera à améliorer notre rentabilité dans l'avenir. »

Résultats financiers consolidés (non audités)







Trois mois clos les 31 décembre Exercice clos les 31 décembre En milliers de $ CA, sauf données par action

(ou tel qu'indiqué) 2018 2017 Variation

en % 2018 2017 Variation

en % Produits d'exploitation 22 472 21 395 5,0 % 86 332 88 297 (2,2) % Marge brute 1 772 3 009 (41,1) % 10 764 13 993 (23,1) % Charges de vente et administratives 1 490 1 884 (20,9) % 6 493 7 084 (8,3) % Pertes (gains) de change (886) (39) (2 171,8) % (1 340) 1 085 (223,5) % Résultat net 556 761 (26,9) % 3 550 3 762 (5,6) % Résultat par action de base 0,01 0,02 (50,0) % 0,07 0,08 (12,5) % Résultat par action dilué 0,01 0,01 0,0 % 0,07 0,07 0,0 % Marge brute 7,9 % 14,1 % (6,2) pp 12,5 % 15,8 % (3,3) pp Charges de vente et administratives (en % des produits d'exploitation) 6,6 % 8,8 % (2,2) pp 7,5 % 8,0 % (0,5) pp RAIIA (excluant les gains et pertes de change) 908 1 718 (47,1) % 6 459 8 896 (27,4) % RAIIA 1 794 1 757 2,1 % 7 799 7 811 (0,2) % Marge du RAIIA 8,0 % 8,2 % (0,2) pp 9,0 % 8,8 % 0,2 pp









1 RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique « Mesure non conforme aux IFRS » qui suit. 2 Résultat net par action

Survol financier : le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation se sont établis à 22,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018, soit une hausse de 5,0 % comparativement à 21,4 millions de dollars en 2017. La croissance est surtout le résultat de l'augmentation du volume des ventes, de l'amélioration de la combinaison de produits et des fluctuations favorables du change. Les ventes de pellicule destinée au marché de l'agrumiculture se sont établies à 1,4 million de dollars pour le trimestre, comparativement à 1,5 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour l'année civile 2018, les produits d'exploitation ont atteint 86,3 millions de dollars, comparativement à 88,3 millions en 2017. La baisse sur 12 mois est principalement attribuable à la réduction du volume des ventes constatée au cours du premier semestre de 2018, surtout pour la pellicule destinée au marché de l'agrumiculture, laquelle a été compensée en partie par l'amélioration de la combinaison de produits. En 2018, les ventes de pellicule destinée au marché de l'agrumiculture ont totalisé 2,8 millions de dollars, comparativement à 6,4 millions de dollars pour l'exercice précédent. À la fin de 2018, la Société avait un carnet de commandes de 1,8 million de dollars pour la pellicule destinée au marché de l'agrumiculture.

Marge brute

La marge brute était de 7,9 % pour le quatrième trimestre de 2018, comparativement à 14,1 % en 2017. Cette réduction est largement attribuable à la tarification des produits, majoritairement découlant de la baisse des prix de la résine. Habituellement, à l'échelle du secteur, les baisses de prix de la résine sont répercutées immédiatement sur les prix aux clients, alors que les hausses de prix le sont généralement après 30 jours. Lorsque les prix de la résine baissent, il en résulte donc immédiatement une perte d'opportunité par rapport aux stocks de résine achetés précédemment alors que les prix de la résine étaient supérieurs.

Pour l'exercice 2018, la marge brute était de 12,5 %, comparativement à 15,8 % pour l'exercice précédent. La réduction sur 12 mois est largement attribuable à la diminution des ventes en 2018 de pellicule destinée au marché de l'agrumiculture dont la marge est supérieure.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont établies à 1,5 million de dollars, soit 6,6 % des ventes réalisées au cours du quatrième trimestre de 2018. Il s'agit d'une baisse par rapport au chiffre de 1,9 million de dollars de 2017 qui représentait 8,8 % des ventes réalisées en 2017. La baisse sur 12 mois est essentiellement attribuable à la réduction des honoraires en 2018 et à une provision pour créances irrécouvrables en 2017.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, les charges de vente et administratives ont totalisé 6,5 millions de dollars ou 7,5 % des ventes. Il s'agit d'une baisse par rapport au chiffre de 7,1 millions de dollars de 2017 qui représentait 8,0 % des ventes réalisées en 2017. La réduction des charges par rapport à 2017 était principalement attribuable à la réduction de la clientèle en 2018.

À la suite d'une appréciation accrue sur 12 mois du dollar américain par rapport au dollar canadien, le gain de change s'est établi à 0,9 million de dollars au cours du quatrième trimestre de 2018, ce qui représente une amélioration par rapport au faible gain de change de 39?000 $ réalisé en 2017.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien a donné lieu à un gain de change de 1,3 million de dollars alors que pour l'exercice précédent, Imaflex avait enregistré une perte de change de 1,1 million de dollars à la suite de fluctuations de change défavorables.

RAIIA et résultat net

Pour le quatrième trimestre de 2018, le RAIIA s'est élevé à 1,8 million de dollars ou à 8,0 % des ventes, chiffres essentiellement inchangés par rapport à 1,8 million de dollars et 8,2 % des ventes en 2017. Compte non tenu de l'effet de change, le RAIIA a atteint 0,9 million de dollars pour le trimestre courant, une baisse par rapport à 2017 alors qu'il s'établissait à 1,7 million de dollars. Pour l'année civile 2018, le RAIIA s'est établi à 7,8 millions de dollars ou 9,0 % des ventes, comparativement à 7,8 millions de dollars et 8,8 % des ventes respectivement en 2017. Compte non tenu de l'effet de change, le RAIIA s'est établi à 6,5 millions de dollars ou 7,5 % des ventes en 2018, comparativement à 8,9 millions de dollars et 10,1 % des ventes pour l'année civile 2017.

Le résultat net a atteint 0,6 million de dollars au quatrième trimestre de 2018, alors qu'il atteignait 0,8 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour l'année civile 2018, le résultat net s'est établi à 3,6 millions de dollars, une baisse de 5,6 % par rapport au résultat net de 3,8 millions de dollars de 2017. Le résultat net sur 12 mois, tant pour le trimestre que pour l'année civile, est en baisse, principalement en raison des profits bruts inférieurs et des impôts supérieurs en 2018. Les fluctuations du change favorables et les charges de vente et administratives inférieures ont permis de compenser en partie ces chiffres.

Liquidités et ressources en capital

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation était de 0,6 million de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement à 1,8 million de dollars pour l'exercice précédent. La baisse sur 12 mois est principalement attribuable aux fluctuations de change et aux variations du fonds de roulement ainsi qu'à la hausse des impôts et taxes.

Pour l'année civile 2018, les entrées de fonds nettes provenant des activités d'exploitation totalisaient 1,1 million de dollars, une baisse par rapport aux entrées de fonds nettes de 3,3 millions de dollars en 2017. La baisse sur 12 mois s'explique largement par les fluctuations de change et la hausse des impôts en 2018, lesquelles ont été compensées en partie par les variations favorables du fonds de roulement.

Au 31 décembre 2018, l'encaisse disponible d'Imaflex pour les activités d'exploitation était d'environ 4,2 millions de dollars, y compris la partie inutilisée de sa ligne de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars.

PERSPECTIVES

Les facteurs fondamentaux pour 2019 devraient demeurer stables dans un marché concurrentiel. « La croissance globale sera soutenue par les investissements que nous avons faits pour accroître notre capacité et nos moyens de production », a déclaré M. Abbandonato. « L'assemblage et l'installation de la nouvelle ligne de coextrusion à cinq couches est en bonne voie et la Société continue de s'attendre à ce qu'elle soit opérationnelle vers la fin du deuxième trimestre de 2019. Bien que nous nous attendions à des volumes de vente accrus pour 2019, l'incidence totale sur les produits d'exploitation peut être mitigée en raison d'une éventuelle réduction des prix de la résine », a ajouté M. Abbandonato. Puisque la Société n'a pas de grands contrats à long terme, les fluctuations de prix de la résine sont répercutées sur les clients.

« Pour ce qui est de notre pellicule destinée au marché de l'agrumiculture, Shine N' Ripe XL, nous avons un certain nombre d'essais en cours avec de nouveaux producteurs. Ces essais sont en bonne voie et nous espérons qu'ils permettront d'accroître notre clientèle ainsi que nos ventes dans l'avenir ».

« En ce qui concerne ADVASEAL®, nous avons maintenant reçu tous les ingrédients actifs nécessaires pour la pellicule et nous sommes raisonnablement optimistes que les essais sur le terrain seront terminés d'ici la fin 2019 ».

Mesure non conforme aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à une mesure non définie selon les IFRS, le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) et le RAIIA excluant les gains et pertes de change.

Même si le RAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers l'utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter le RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. La définition du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celles qui sont utilisées par d'autres entreprises, et doit donc être prise isolément. Pour plus de détails le lecteur devrait se référer aux documents d'information financière disponibles sur SEDAR.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États?Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous?entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com. La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

