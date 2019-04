/R E P R I S E -- Convocation de presse - Remise du Prix et de la Mention de l'Office de la protection du consommateur 2019/





QUÉBEC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur invite les représentants des médias à la cérémonie de remise du Prix et de la Mention de l'Office de la protection du consommateur, qui se déroulera le jeudi 18 avril à 11 h 30, au salon de la Présidence de l'hôtel du Parlement, à Québec. L'événement aura lieu en présence de Mme Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, de Mme Lucie Lecours, adjointe parlementaire de la ministre de la Justice pour le volet protection des consommateurs, et de Mme Marie-Claude Champoux, présidente de l'Office de la protection du consommateur.

Pour une quatrième année, une mention spéciale sera également remise à cette occasion afin de mettre en lumière le travail d'un ou d'une journaliste qui aide ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs à devenir des consommateurs plus avertis.

Rappelons que le Prix de l'Office a été créé en 2003 pour souligner l'engagement et la contribution de personnes et d'organismes oeuvrant à la promotion et à la défense des droits des consommateurs au Québec. Il vise à reconnaître publiquement une contribution exceptionnelle ou l'excellence d'une réalisation dans ce domaine.

Date : Jeudi 18 avril 2019



Heure : 11 h 30



Lieu : Salon de la Présidence

Hôtel du Parlement, Québec

Entrée : porte 4





Source : Service des communications et de l'éducation

Pour renseignements : Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

Les représentants des médias qui désirent assister à la cérémonie peuvent obtenir une accréditation en communiquant avec la Direction des communications de l'Assemblée nationale, au 418 643-1357.

