IDEMIA équipe l'opérateur NOS de solutions de gestion d'eSIM





À l'occasion du lancement du tout premier service eSIM (ou SIM embarquée) sur le marché portugais, NOS déploie ce jour avec IDEMIA un service commercial de gestion des abonnements eSIM pour le grand public, sous la forme d'un coupon physique qui devrait évoluer, à terme, vers un coupon numérique.

Acteur majeur des télécoms, IDEMIA est à l'avant-garde de la révolution numérique et s'engage à faire vivre des expériences à la fois pratiques et sécurisées aux clients des opérateurs mobiles. IDEMIA va ainsi équiper NOS de ses solutions de gestion d'eSIM, qui offriront aux utilisateurs une connectivité numérique immédiate permettant de connecter n'importe quel appareil électronique dès son déballage et de rattacher plusieurs appareils au même abonnement.

Par ailleurs, l'eSIM garantit une expérience utilisateur simplifiée en termes de gestion de la connectivité mobile pour les entreprises. Selon une étude d'ABI Research, les expéditions d'appareils compatibles eSIM vont passer de 224 millions en 2018 à près de 700 millions en 2022.

La solution technologique retenue comprend :

Un gestionnaire d'abonnement (SM-DP+) ;

Un coupon doté d'un QR code qui, une fois scanné, permet à l'utilisateur d'activer l'appareil ;

Des services professionnels d'aide à l'intégration avec les systèmes de NOS ;

L'assistance et la maintenance pour une durée de 3 ans.

Fabien Jautard, Directeur des activités opérateurs mobiles chez IDEMIA, déclare : « Pour IDEMIA, c'est un plaisir et un honneur d'avoir été sélectionné par NOS Comunicaçöes, opérateur mobile numéro un au Portugal, pour l'équiper de notre toute dernière solution de gestion d'eSIM. IDEMIA possède une expérience internationale et la capacité de fournir les meilleures technologies pour proposer aux consommateurs une expérience fluide grâce à sa solution eSIM. »

Daniel Beato, Directeur des produits et du marketing B2C chez NOS, indique : « NOS est fier d'être le premier opérateur au Portugal à proposer un service commercial de gestion des abonnements eSIM. Le partenariat avec IDEMIA, sa capacité à déployer la solution dans un délai court et son expérience démontrée en matière de gestion d'eSIM ont été des éléments fondamentaux du processus. »

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager ou voter), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec 13 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

À propos de NOS

NOS est le premier groupe de communication et de divertissement au Portugal. Il propose des solutions dernière génération en matière de ligne fixe et mobile, de télévision, d'Internet, de voix et de données pour tous les segments de marché et il est également leader de la télévision payante, de l'ADSL nouvelle génération et de la distribution cinéma. Au service des entreprises, le groupe s'est positionné comme alternative sérieuse aux segments institutionnels et grandes entreprises, grâce à une gamme de produits et de services proposant des solutions sur mesure pour chaque secteur et pour des entreprises de différentes tailles, complétée par des services TIC et Cloud. NOS est coté au PSI-20, principal indice boursier portugais, et compte plus de 4,8 millions de clients mobile, 1,6 million de clients TV, 1,8 million de clients ligne fixe et 1,4 million de clients ADSL. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.nos.pt/institucional

