/R E P R I S E -- Avis aux médias - La CMM demande plus d'autonomie pour une inclusion du logement social, abordable et familial adaptée à la réalité de chaque municipalité/

MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), madame Valérie PLANTE, les mairesses et maires membres du comité exécutif de la CMM ainsi que le maire de Terrebonne et président de la commission du logement social, monsieur Marc-André PLANTE, convient les médias à un point de presse portant sur l'inclusion du logement social, abordable ou familiale dans les nouveaux développements résidentiels.

Date : Jeudi 18 avril 2019



Heure : 11 h



Lieu : Siège social de la Communauté

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400

Montréal (Québec) H3A 3L6

Mairesses et maires membres du comité exécutif de la CMM

Madame Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

Madame Sylvie Parent, mairesse de la Ville de Longueuil

Monsieur Marc Demers, maire de la Ville de Laval

Monsieur Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes

Madame Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny

La Communauté métropolitaine de Montréal

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

