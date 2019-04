/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Assemblée publique annuelle de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec/

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui qu'un dividende mensuel de 0,04 $ par action de catégorie A et de catégorie B sera versé le ou après le 16 mai 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 avril 2019. Ces...

Le président du conseil d'administration de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), monsieur Jean-Claude Labbé, le président sortant du conseil d'administration de YQB, M. André Fortin et le président et chef de la direction de YQB,...