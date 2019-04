/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains fera l'annonce d'un financement pour soutenir l'innovation dans les technologies de pointe à Waterloo, en Ontario/





OTTAWA, le 17 avril 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, annoncera des investissements importants par l'entremise de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario) et du Fonds stratégique pour l'innovation. Le ministre Bains sera accompagné de la leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger.

Date : Le jeudi 18 avril 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : Quantum Valley Investments

560 Westmount Road North

Waterloo (Ontario)

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivez l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario sur Twitter : @FedDev_Ontario

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :