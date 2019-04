Le Grand McDon(MD) en vogue grâce au nouveau partenariat avec Peace Collective





Les Canadiens sont invités à aider à garder les familles ensemble en s'engageant à participer

à l'aide du mot-clic #MonEngagement.

TORONTO, le 18 avril 2019 /CNW/ - Pour la toute première fois, McDonald's du Canada conclut un partenariat avec une marque d'ici, Peace Collective, comme concepteur exclusif de la collection Grand McDonMD x Peace Collective.

Ce partenariat donne le coup d'envoi officiel du début de la tenue du 26e Grand McDon annuel, jour de fête en appui à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRM) et autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants. Cette année, le Grand McDon aura lieu le mercredi 8 mai.

Pour le coup d'envoi de ce partenariat, Peace Collective a conçu la collection Grand McDon x Peace Collective comprenant des t-shirts, des chaussettes, des tasses et des fourre-tout à tirage limité. Les clients peuvent se procurer des pièces exclusives dans les restaurants participants le jour du Grand McDon. Toutes les recettes provenant de la collection Grand McDon x Peace Collective seront versées à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald et autres organismes de bienfaisance pour enfants au pays.

McDonald's du Canada invite également les Canadiens à signifier à l'avance en public leur engagement à participer au Grand McDon en utilisant les mots-clics #GrandMcDon et #MonEngagement. Les Canadiens peuvent s'engager à acheter un Big Mac®, un Joyeux festinMD ou une boisson McCafé® chaude pour eux-mêmes, leurs amis, leur famille ou encore leurs collègues le 8 mai.

Le jour du Grand McDon, 1 $ sur la vente de chaque Big Mac, Joyeux festin et boisson McCafé chaude est remis pour aider les enfants canadiens et leur famille. Un client qui ne peut se rendre dans un restaurant le jour du Grand McDon, mais qui souhaite contribuer, peut s'engager à commander des produits au menu par la McLivraison avec Uber Eats et Skip du resto jusqu'à vous le jour du Grand McDon, là où ce service est offert.

Citations :

« Nous voulons inspirer autant de personnes que possible à participer cette année et sommes emballés par notre partenariat avec Peace Collective pour nous aider à créer une vague de soutien encore plus impressionnante, déclarait Michelle McIlmoyle, directrice senior du Marketing national des Restaurants McDonald's du Canada. En plus de la nouvelle collection de marchandises, nous voulons faire appel à la bonne volonté des Canadiens d'un bout à l'autre du pays à signifier publiquement leur engagement puisque chaque engagement peut en inspirer d'autres à aider les familles à rester ensemble pendant que leur enfant est traité dans un hôpital avoisinant. »

« C'est un véritable honneur de collaborer avec McDonald's et l'OMRM à l'occasion du Grand McDon, a ajouté Yanal Dhailieh, fondateur de Peace Collective. Redonner est dans notre ADN, c'est pourquoi nous sommes emballés de cette occasion unique de concevoir cette collection exclusive et de concrétiser notre vision commune d'aider les familles dans le besoin. »

Faits :

Le Grand McDon est l'événement caritatif le plus important de McDonald's du Canada .

est l'événement caritatif le plus important de McDonald's du . Le Grand McDon a été créé en 1977 par George Cohon , fondateur de McDonald's du Canada .

a été créé en 1977 par , fondateur de McDonald's du . Les 15 Manoirs Ronald McDonald et les 16 Salles familiales Ronald McDonald au Canada offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements d'un enfant malade.

au offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements d'un enfant malade. Au total, en prenant en compte la Clinique mobile Ronald McDonald , l'OMRM est en mesure de soutenir plus de 25 000 familles provenant de plus de 1 800 collectivités chaque année.

, l'OMRM est en mesure de soutenir plus de 25 000 familles provenant de plus de 1 800 collectivités chaque année. L'an dernier, les restaurants McDonald's® au pays ont récolté plus de 6,1 millions de dollars le jour du Grand McDon.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRM Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes, l'OMRM contribue à garder chaque année plus de 25 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 15 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 16 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Grâce à la Clinique mobile Ronald McDonald, les collectivités de l'Alberta reçoivent les soins médicaux de base qui ne sont pas facilement accessibles.



Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats de produits alimentaires, de boissons et d'emballages totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :