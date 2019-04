La FSQ-CSQ entame une vaste enquête sur les impacts du numérique en santé





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Réunie en instance avec ses syndicats, la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) lance aujourd'hui, auprès de ses membres, une vaste enquête sur les impacts de l'utilisation des technologies numériques en santé, en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

« Ordinateurs, tablettes, tableaux interactifs, télésanté, dossiers de santé informatisés... Les nouvelles technologies prennent une place grandissante dans le quotidien du personnel de la santé depuis quelques années. Elles permettent des avancées formidables, mais elles transforment le travail et ont des impacts sur les conditions de pratique qu'il faut documenter pour mieux s'ajuster », explique Claire Montour, présidente de la FSQ-CSQ.

Nommer les impacts du numérique pour s'adapter

En effet, que ce soit, par exemple, en raison d'équipements informatiques désuets qui fonctionnent mal et entraînent des délais, d'appareils qui ne sont pas connectés en réseau, d'une charge de travail accrue en raison de nombreuses données à entrer, l'utilisation du numérique a des impacts importants sur le travail du personnel de la santé.

« Alors qu'on s'attend à ce que ces outils contribuent à l'amélioration des services et soins de santé, c'est parfois l'inverse qui se produit pour des raisons qui demeurent hors du contrôle du personnel, qui a déjà beaucoup de pression sur les épaules. Nous devons donc trouver des solutions à ces problématiques », poursuit Claire Montour.

Une première

La FSQ-CSQ est la seule organisation syndicale au Québec à réfléchir sur la question du numérique en santé.

« Tout en reconnaissant les gains que permet l'utilisation des nouvelles technologies, nos membres expriment des inquiétudes sur lesquelles il faut se pencher de façon prioritaire », ajoute Claire Montour.

Les résultats de la recherche menée par la FSQ-CSQ devraient être rendus publics dès l'automne 2019.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec. Elle est membre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui représente plus de 200 000 membres, dont près de 125 000 dans le secteur public.

