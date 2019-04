La FIPEQ-CSQ salue la volonté du ministre de la Famille de privilégier le milieu familial public





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) salue la volonté exprimée par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, de travailler à ce que les milieux familiaux privés obtiennent une reconnaissance d'un bureau coordonnateur pour devenir régis et subventionnés afin d'intégrer le panier des services éducatifs publics.

Rappelons que la Commission des relations avec les citoyens analyse présentement les crédits du ministère de la Famille à l'Assemblée nationale.

« Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Sous le précédent gouvernement, le nombre de milieux familiaux privés sans vérification de qualité a augmenté de façon fulgurante, contrairement aux milieux familiaux publics. Les parents du Québec sont en droit de s'attendre aux meilleurs standards de qualité pour leurs tout-petits et nous offrons notre collaboration au ministre de la Famille dans ce dossier », indique la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Maternelles 4 ans

La FIPEQ-CSQ salue également l'engagement du ministre d'assurer le financement pour les enfants de 4 ans en CPE et en milieux familiaux publics, malgré l'instauration de la maternelle 4 ans universelle. Elle déplore cependant que du recrutement soit effectué par des commissions scolaires auprès de services éducatifs publics à la petite enfance.

« Nos pires craintes semblent se concrétiser au niveau de la compétition entre les réseaux. Il est déplorable de voir que le discours de collaboration lancé par le ministre ne semble pas se concrétiser. Dans ce dossier, on devrait consacrer toutes nos ressources pour le bien de nos tout-petits et non dans une guerre de structures avec la création d'un réseau parallèle de maternelles 4 ans pour tous », dénonce Mme Grenon.

La FIPEQ-CSQ représente près de 10 000 responsables de services éducatifs en milieu familial et 2 500 éducatrices dans les installations des centres de la petite enfance (CPE). Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

