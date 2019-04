Sequantis étend ses activités en développant sa RegTech Sequantis LT





L'entreprise française Sequantis, spécialisée dans les services et outils permettant aux investisseurs de suivre efficacement leurs placements financiers sous les contraintes comptables et réglementaires, annonce le développement de sa RegTech Sequantis LT. Experte dans l'analyse de la réglementation et dans l'aide à la mise en conformité, Sequantis LT a été créée par les associés de Sequantis, Nicolas Fournier et Olivier Durquety.

L'entreprise offre un service d'outsourcing de reporting réglementaire et accompagne aujourd'hui les sociétés de gestion ainsi que les investisseurs institutionnels dans leur mise en conformité par rapport aux différentes règlementations telles que PRIIPS, Solvabilité 2 ou MIFID 2. Elle leur permet également de transpariser l'ensemble de leurs portefeuilles afin de mieux appréhender les risques. La veille règlementaire qu'elle réalise pour l'ensemble de ses clients lui permet de s'adapter et d'innover en développant de nouvelles fonctionnalités qui s'adaptent aux besoins de mise en conformité de ses clients.

Sequantis LT opère pour de nombreuses entreprises du secteur de la gestion de portefeuille, de l'assurance, mutuelle ou encore de la distribution de produits financiers. « Lors de la parution du premier texte PRIIPS, aucun acteur sur le marché ne proposait d'outil permettant de générer de document d'information sur mesure pour les clients des assurances ou mutuelles et c'est de ces besoins de reportings réglementaires PRIIPS et Solvency 2 qu'est née l'entreprise Sequantis LT. Aujourd'hui nous travaillons aussi bien avec des acteurs français que des entreprises européennes en proposant aux sociétés de gestion de produire l'ensemble des reportings réglementaires demandés par leurs clients mais nous intervenons aussi auprès des investisseurs institutionnels, notamment sur des problématiques de transparisation de leurs placements », déclare Nicolas Fournier, co-fondateur et Directeur Général de Sequantis LT.

Le statut de RegTech permet à Sequantis d'être agile, réactive, de s'adapter aux besoins de ses différents clients et de s'imposer ainsi en tant qu'acteur clé sur le marché du reporting réglementaire.

A propos de Sequantis LT :

Sequantis LT est une RegTech qui accompagne les gestionnaires d'actifs et les assureurs dans la réalisation des calculs et reportings dans le cadre des réglementations Solvency 2, PRIIPS, MIFID2, Bâle 3 et AIFM. Créée en 2016, l'entreprise propose une gamme de solutions innovantes qui permettent aux acteurs financiers de répondre à leur autorité de contrôle ou à celle de leurs clients mais aussi aux exigences de la réglementation en produisant des calculs fiables. L'entreprise fournit également des services de mise en transparence des fonds en s'assurant d'être toujours conforme à la réglementation française et européenne en vigueur.

Son avancée technologique et sa réactivité font aujourd'hui de Sequantis LT un acteur unique sur le marché qui accompagne de nombreuses entreprises en France et dans différents pays européens.

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 04:05 et diffusé par :