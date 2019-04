PARADIGM propose une solution de vente omnicanale





LYON, France, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- PARADIGM présente PARADIGM OMNI, une réinvention complète de sa technologie populaire de configuration, de devis et de vente.

Conçu spécialement pour les fabricants et les revendeurs de Menuiserie, PARADIGM OMNI est une solution de vente omnicanale hébergée dans le cloud. Il comprend un simulateur de projet pour la génération de leads clients, un configurateur Web indépendant pour les canaux de commerce électronique et un cryptage d'applications Web conçu pour les revendeurs et les vendeurs itinérants utilisant des appareils mobiles.

S'agissant d'une solution Web, PARADIGM OMNI est évolutive et s'intègre de manière transparente à la technologie existante. Les services d'hébergement, les mises à niveau logicielles, la sécurité du système, la reprise après sinistre et le support d'application sont tous inclus dans le package PARADIGM OMNI.

En outre, les capacités analytiques de PARADIGM OMNI permettent aux fabricants d'offrir à leurs revendeurs des informations précieuses sur les devis, les commandes et les données relatives aux performances des ventes, afin d'aider à prendre de meilleures décisions susceptibles d'augmenter les revenus.

« Si vous recherchez une solution de devis et de vente qui non seulement augmente les ventes, mais améliore également l'expérience d'achat et la fidélité des clients, PARADIGM OMNI est le premier choix », déclare Jess WILLIAMSON, directeur du produit PARADIGM OMNI. « Il prend en charge tous les canaux de vente, ce qui permet aux clients de lancer le processus de devis et d'achat dans n'importe quel point de vente. Des fonctionnalités personnalisables et des fonctionnalités d'analyse intégrées permettent de garantir des commandes précises à chaque fois et de résoudre les problèmes les plus difficiles auxquels les fabricants et leurs clients sont confrontés. »

Les capacités de PARADIGM OMNI peuvent être améliorées avec des modules optionnels appelés POWERUPS. PARADIGM INSIGHTS POWERUP est un outil d'informatique décisionnelle conçu pour faciliter l'analyse et l'interprétation des données relatives aux devis et aux ventes et pour aider à prendre de meilleures décisions stratégiques. PARADIGM SAFEGUARD POWERUP est une solution de test automatisée qui permet de maintenir la qualité et l'intégrité du contenu du catalogue de produits et de résoudre les erreurs avant qu'elles n'affectent les commandes et les résultats des ventes.

Pour en savoir plus sur la solution de devis et de vente PARADIGM OMNI: https://myparadigm.com/fr/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/785707/Paradigm_Orange_Tagline_Logo.jpg

