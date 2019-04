Paradise Art Space présente l'exposition Prism Fantasy: New ways to view light





La réflexion, l'infini, le spectre et l'illusion seront présentés par 11 artistes de renommée mondiale travaillant dans le domaine des installations

L'exposition collective de grande envergure d'artistes de dimension mondiale sera visible du 19 avril au 18 août.

Quelque 25 pièces, dont Plexus No.40 de Gabriel Dawe , seront présentées lors de l'exposition.

Une exposition participative dans laquelle les spectateurs interagissent avec les oeuvres d'art.

INCHEON, Corée du Sud, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le complexe hôtelier artistique Paradise City dévoile une exposition collective intitulée Prism Fantasy: New ways to view light qui présentera des oeuvres de 11 artistes de renommée mondiale dans son espace Paradise Art Space du 19 avril au 18 août 2019. La première exposition de l'année 2019 du Paradise Art Space a choisi comme sous-thèmes quatre traits caractéristiques de la lumière : réflexion, infini, spectre et illusion. Cette exposition d'art présentera 25 oeuvres de 11 artistes nationaux et étrangers afin d'offrir aux spectateurs divers moyens de divertissement et d'inspiration.

La section intitulée Reflection présente des oeuvres de Jeppe Hein (Danemark), Daniel Rozin (Israël) et Daniel Buren (France). La section Infinity présente des oeuvres représentant l'infini de la lumière d'Ivan Navarro (Chili), Thomas Canto (France) et Lee Bul (Corée). La section Spectrum présente des oeuvres de Gabriel Dawe (Mexique) et Bongchull Shin (Corée) qui traitent d'une grande variété de spectres lumineux. La section Illusion présente des oeuvres de Ryota Kuwakubo (Japon), Lee Yongbaek (Corée) et Olafur Eliasson (Danemark) qui traversent la frontière entre réalité et imagination.

Complétée par une interaction incisive entre les spectateurs et les oeuvres d'art, l'exposition suggère un large éventail d'approches de la lumière. La série Plexus produite pour s'adapter à l'espace du Paradise Art Space est l'un des incontournables de cette exposition d'art.

Divers programmes associés à l'exposition sont prévus. Une académie pour enfants sera réalisée dans le centre commercial Plaza. Little Artists, un programme de production de kits qui nécessite une réservation, est une académie associée à l'exposition. Il a été conçu à partir de l'idée d'un prisme qui dissout le blanc en diverses couleurs. De plus, l'exposition se poursuivra au Paradise Walk and Art Garden, deux de ses nouvelles installations qui ont ouvert l'an dernier. Vous trouverez de plus amples détails sur le site Web de l'événement (prismfantasy.org).

Elizabeth Chun, présidente de la Paradise Cultural Foundation, a rendu compte de cette exposition en ces termes : «?Cette exposition présente différents styles d'oeuvres d'artistes orientaux et occidentaux sur le thème de la lumière. C'est un défi expérimental que d'approfondir et d'élargir le Paradise Art Space à travers une sélection d'un récit qui diffère des précédents. J'espère que vous ferez l'expérience de la lumière avec une composition et une mise en scène minutieuses.?»

Le Paradise Art Space a accueilli Overstated & Understated pour son exposition inaugurale en septembre 2018 et Quayola: Asymmetric Archeology, la toute première exposition complète en Asie de Quayola, l'artiste médiatique qui a remporté le Prix Ars Electronica en 2013. Le directeur général Choi a été élu coprésident de l'amfAR Gala Hong Kong 2019 organisé par l'amfAR, la fondation pour la recherche sur le sida, en mars dernier.

