13 des 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques adoptent la solution Veeva CRM Events Management pour une gestion d'événements plus efficace et plus conforme





Systèmes Veeva (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que les plus importantes sociétés des sciences de la vie étaient en train d'adopter Veeva CRM Events Management, pour gérer leurs événements clients. Plus de 60 sociétés, parmi lesquelles 13 des 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques, utilisent actuellement Veeva CRM Events Management dans au moins une région, pour organiser des événements entièrement intégrés. Elles améliorent ainsi la participation des professionnels de la santé (Health Care Professional, HCP), et rendent plus visibles l'ensemble de leurs événements.

Près de 72 % des organisations du secteur des sciences de la vie affirment que l'utilisation de systèmes disparates constitue leur principal défi en matière de gestion d'événements.1 En plus de rationaliser la gestion des événements dans un système unique, la solution CRM Events Management offre une approche globale pour planifier et gérer tous les événements et activités.

Par exemple, la société biopharmaceutique mondiale, Bristol-Myers Squibb, a réalisé avec succès le déploiement de Veeva CRM Events Management sur plus de 58 marchés, afin d'améliorer le bon déroulement et la conformité de ses événements dans le monde entier.

« En rationalisant à l'échelle mondiale la planification des événements, grâce à Veeva CRM Events Management, nous avons normalisé les composants stratégiques de nos programmes, ce qui a considérablement réduit le temps d'exécution des événements », a déclaré Lynn Kubinski, responsable de la gestion des interactions, congrès et réunions des HCP, chez Bristol-Myers Squibb. « Nos équipes savent également ce qui a fonctionné et ce que l'on pourrait améliorer la prochaine fois. Finalement, c'est ce qui nous rapproche le plus des clients. »

Parfaitement intégrée à la gestion multicanal Veeva CRM, la solution Veeva CRM Events Management facilite le suivi des conférenciers, des dépenses et des participants, dans le monde entier. Ce suivi permet aux organisations d'intégrer des événements dans le cadre de leur stratégie multicanal et de mieux coordonner l'implication des HCP.

Par le biais d'un réseau complet de 15 partenaires, les clients ont également accès à des produits et services spécialisés et intégrés, tels que la gestion des conférenciers et des sites, les services logistiques et les systèmes de conformité à utiliser avec Veeva CRM Events Management. Le vaste écosystème de partenaires, de Veeva offre aux clients un plus grand choix quant à la manière de gérer leurs événements.

« Les événements sont l'un des moyens les plus efficaces et efficients dont disposent les équipes des affaires commerciales et médicales pour impliquer davantage de professionnels de la santé », a ajouté David Logue, vice-président directeur de la stratégie commerciale, chez Veeva Systems. « Veeva CRM Events Management offre au secteur une solution de bout en bout, entièrement intégrée à Veeva CRM, pour gérer les événements en toute efficacité et conformité, tout en améliorant la participation des clients. »

Les inscriptions pour le prochain Veeva Commercial & Medical Summit Europe sont maintenant ouvertes. Rejoignez-nous à Barcelone du 3 au 5 décembre 2019, où plus de 1 200 professionnels des sciences de la vie se réuniront pour s'enquérir des dernières nouvelles et des tendances commerciales du secteur, découvrir une technologie innovante, créer des réseaux et partager les meilleures pratiques.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur la solution Veeva CRM Events Management, rendez-vous sur : veeva.com/eu/EventsManagement

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite des clients, la société Veeva dessert plus de 700 clients, qu'il s'agisse des plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales ou de sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment la demande et l'acceptation par le marché, des produits et des services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d'affaires, en particulier dans l'industrie des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs à l'avenir. Ces déclarations à titre prévisionnel sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-K pour la période close le 31 janvier 2019. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l'adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

