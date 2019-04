Appen finalise l'acquisition de Figure Eight et franchit une étape cruciale en matière d'intégration





Appen Limited, leader mondial dans la création d'ensembles de données de haute qualité annotées par des humains pour l'apprentissage automatique (AA) et l'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Figure Eight le 2 avril 2019. Appen vient en outre de franchir une étape importante en matière d'intégration technique puisque les clients de Figure Eight ont désormais un accès direct aux vastes ressources participatives d'Appen via la plateforme de Figure Eight.

Appen propose une plateforme de gestion participative extrêmement efficace, évolutive, compétente et multilingue, la plateforme orientée client SaaS la plus innovante au monde dotée de l'annotation assistée par l'AA, ainsi que de multiples modèles d'exécution : contributeurs ouverts, contributeurs organisés à domicile, participation sécurisée et NDA, ainsi que travailleurs sur site.

La combinaison de l'effectif mondial compétent et diversifié d'Appen, qui compte plus d'1 million de contractants dans le monde, avec la plateforme d'annotation de données leader du secteur de Figure Eight crée une offre de données de formation robuste conçue pour optimiser les initiatives d'IA pour une grande variété de cas d'utilisation. Cette offre est particulièrement bien placée pour répondre aux exigences croissantes en termes de volume, qualité et rapidité des données de formation soutenant les innovations et les efficiences commerciales qui utilisent l'AA et l'IA.

« La composante essentielle de notre intégration étant achevée, nous sommes ravis d'offrir une valeur immédiate aux clients de Figure Eight, qui peuvent désormais accélérer leurs initiatives d'IA et d'apprentissage automatique en exploitant l'envergure considérable du réseau d'Appen », a déclaré Mark Brayan, PDG d'Appen. « Nous sommes tout aussi ravis d'offrir à notre clientèle des possibilités encore plus flexibles de travail à domicile grâce à l'intégration à la plateforme de Figure Eight. »

Les utilisateurs actuels de la plateforme de Figure Eight auront immédiatement accès à plus d'1 million de « crowd workers » sur demande répartis dans 130 pays et parlant 180 langues et dialectes. Combiné avec les contrôles de qualité automatisés et les outils d'annotation assistés par l'apprentissage automatique de Figure Eight, ce renfort en annotateurs externes permettra aux clients tant de Figure Eight que d'Appen d'intensifier leurs initiatives d'IA.

« C'est avec le plus grand enthousiasme que nous nous félicitons de faire officiellement partie de la famille Appen et d'avoir franchi cette étape d'intégration initiale », a ajouté Becky Scott, directrice de l'exploitation chez Figure Eight. « Ensemble, nous fournissons une solution mondiale unique d'annotation de données à toute entreprise de n'importe quel secteur qui souhaite promouvoir son utilisation de l'intelligence artificielle. »

À propos d'Appen

Appen est un leader mondial dans le développement de jeux de données de haute qualité, annotés par des humains, et destinés à l'apprentissage automatique et à l'intelligence artificielle. Appen cumule plus de 20 années d'expérience dans la capture et l'enrichissement de divers types de données, notamment les données voix, texte, images et vidéo. Grâce à une expertise approfondie dans plus de 180 langues et un accès à plus d'1 million de sous-traitants qualifiés à l'échelle internationale, Appen collabore avec des entreprises du secteur de la technologie, de l'automobile et du commerce électronique, ainsi qu'avec des gouvernements du monde entier, pour les aider à développer, améliorer et utiliser des produits qui s'appuient sur les langues naturelles et l'apprentissage automatique.

A propos de Figure Eight

Figure Eight, une société Appen, combine le meilleur de l'intelligence humaine et informatique pour fournir des données de formation annotées de haute qualité qui propulsent les solutions d'apprentissage et d'affaires les plus innovantes au monde. Avec plus d'une décennie d'expérience et plus de 10 milliards de jugements rendus, la plate-forme d'annotation de données prête à l'emploi de Figure Eight offre une qualité et une envergure sans précédent dans un large éventail de secteurs et de cas d'utilisation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

