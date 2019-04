Direction générale des technologies de l'information - Nomination de monsieur Luc Bouchard à titre de sous-ministre associé





QUÉBEC, le 17 avr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, est heureuse d'annoncer aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, d'un nouveau sous-ministre associé à la tête de la Direction générale des technologies de l'information, monsieur Luc Bouchard.

Monsieur Bouchard entrera en poste le 6 mai prochain, pour un mandat d'une durée d'un an, succédant ainsi à monsieur Richard Audet, qui quitte ses fonctions pour une retraite bien méritée.

Titulaire d'un baccalauréat spécialisé en biochimie et d'une maîtrise en gestion des services de santé de l'Université d'Ottawa, monsieur Bouchard oeuvre depuis plus de 40 ans dans le secteur de la santé à titre de gestionnaire de haut niveau, notamment du côté des technologies de l'information. Il a développé une solide expertise au cours de son mandat chez Inforoute Santé du Canada de 2004 à 2007, notamment en tant que directeur exécutif et directeur principal.

Monsieur Bouchard a par la suite mis ses compétences au service du réseau de la santé et des services sociaux, d'abord en 2014 au sein de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, comme directeur des technologies et systèmes d'information, puis, en 2015, jusqu'à récemment, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, comme directeur des ressources informationnelles, avec la responsabilité de plusieurs dossiers régionaux.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle, car monsieur Bouchard mettra à contribution sa très grande expertise de gestion dans le domaine des technologies de l'information, un secteur du réseau qui est au coeur de nos préoccupations pour les années à venir. Sa solide expérience sera pour nous un atout indéniable, et nous comptons bien travailler avec lui à moderniser notre système de santé pour en faire bénéficier l'ensemble des Québécoises et des Québécois, notamment sur le plan de l'accessibilité des services. Je profite de ce moment pour remercier monsieur Audet de son apport au réseau et lui souhaite une retraite à la hauteur de ses attentes. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

