Arrestation d'un employé de CTEK pour vol présumé de secrets commerciaux aux dépends de NOCO, une entreprise basée à Cleveland





CLEVELAND, 17 avril 2019 /CNW/ - NOCO®, une société privée basée à Cleveland (Ohio), a intenté une poursuite devant le Tribunal fédéral de district, District Nord de l'Ohio, alléguant des violations de la Loi sur la défense des secrets commerciaux et portant de nombreuses plaintes devant la justice de l'État.

Le plaignant allègue que durant la récente Australian Auto Aftermarket Expo à Melbourne (Australie), un employé de CTEK, un concurrent sur le marché des chargeurs de batteries et des accessoires automobiles, a dérobé un livret de NOCO contenant sa stratégie commerciale, sa liste de personnes-ressources et ses précieux secrets commerciaux. L'employé de CTEK, dont le nom n'a pas encore été divulgué, a été arrêté par les autorités australiennes le 6 avril dernier dans le cadre du vol.

Des représentants de l'Australian Automotive Aftermarket Association (« AAAA ») ont récupéré l'enregistrement vidéo, permettant d'identifier la séquence et l'employé de CTEK responsable du vol. La sécurité de l'AAAA a localisé l'employé de CTEK et l'a retenu avant de le livrer aux autorités locales.

« Nous tenons à remercier la sécurité sur place, les membres de l'AAAA et la police de Melbourne pour les mesures qu'ils ont prises pour arrêter l'individu », a déclaré Thomas Smith, le directeur des relations publiques de NOCO. « Sans leur action, nous n'aurions pas pu intenter d'autres poursuites judiciaires. Bien sûr, nous sommes déçus du comportement de CTEK, mais cela démontre une fois de plus l'objectif d'entreprise systématique visant à freiner la croissance de NOCO sur le marché. Nous défendons énergiquement tous nos droits et nous veillerons à ce que justice soit rendue. »

La plainte, qui a été déposée le 16 avril 2019, inclut des poursuites au niveau fédéral pour vol de secrets commerciaux et complot en vue de voler des secrets commerciaux. Plusieurs autres plaintes ont été déposées devant la justice de l'État, dont le détournement de secrets commerciaux, la conversion et le vol. Outre les dommages-intérêts réclamés, NOCO souhaite obtenir une mesure provisoire et conservatoire contre l'utilisation ou la diffusion de ses secrets commerciaux par CTEK.

À propos de NOCO

Créée en 1914, la société NOCO est un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chargeurs de batteries, de blocs d'alimentation pour démarrage de secours et d'un large éventail de dispositifs portables. NOCO a clairement fixé la norme en matière de conception, de rendement et de sécurité, lançant une nouvelle génération de produits dans le secteur. NOCO est fier de concevoir et de fabriquer tous ses produits aux États-Unis depuis plus de cent ans.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/873575/Filed_Complaint__K0729491x7AC2A.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/873197/noco_Logo.jpg

SOURCE NOCO

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 18:58 et diffusé par :