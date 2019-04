MM. Johnson et Simpson, des joueurs de l'Équipe RBC, ont rivalisé d'habiletés pour remporter le titre de champion des Caroline





HILTON HEAD ISLAND, SC, le 17 avril 2019 /CNW/ - Au tournoi RBC Heritage 2019, Dustin Johnson de la Caroline du Sud a croisé le fer avec Webb Simpson de la Caroline du Nord lors d'une compétition amicale où habiletés et finesse étaient de la partie. Ils en ont arpenté des terrains de golf avant de s'affronter dans la Battle of the Carolinas ; et c'est M. Johnson qui a été couronné champion.

« L'Équipe RBC comptant deux joueurs des Caroline cette année, nous ne pouvions rater l'occasion de nous amuser de cette rivalité et de lancer le tournoi RBC Heritage avec le sourire », souligne Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC.

Sous les encouragements de l'animateur du Circuit de la PGA, Teryn Gregson, MM. Johnson et Simpson ont participé à trois défis : un défi de coups difficiles, de coups d'adresse et une compétition pour les meilleurs coups roulés.

« De retour en Caroline du Sud, j'étais persuadé de profiter de l'avantage de jouer sur mon terrain, a souligné Dustin Johnson, ambassadeur de l'Équipe RBC. Je suis heureux d'avoir remporté la victoire et de faire honneur aux adeptes locaux et à mon État. Je crois aussi que mes fils aimeront baptiser mon nouveau couvre-bâton de cerf très prisé. »

M. Johnson peut à juste titre se vanter d'être le champion de la Caroline après avoir remporté deux des trois défis - la compétition des coups difficiles et celle des coups roulés. Il a bénéficié d'un soutien de dernière minute de la part de son frère et cadet, Austin Johnson, qui l'a aidé à triompher au défi des coups roulés. MM. Johnson et Webb sont tous deux repartis avec des couvre-bâtons d'animaux qui sont des emblèmes de son État natal : Caroline du Sud - cerf à queue blanche et Caroline du Nord - écureuil gris de l'Est.

« En tant que tout nouvel ambassadeur de l'Équipe RBC, je croyais que la chance du débutant aurait joué en ma faveur, mais on voit bien que DJ avait l'avantage de jouer sur son terrain, affirme Webb Simpson. Paul et moi devrons pratiquer nos coups roulés et nous mesurer à DJ et Austin une autre fois. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 18:12 et diffusé par :