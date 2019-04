Le gouvernement du Canada investit dans le port pour petits bateaux de Gibsons Landing





GIBSONS LANDING, SUNSHINE COAST, C.-B., le 17 avril 2019 /CNW/ - Les collectivités côtières canadiennes sont soutenues par des ports pour petits bateaux, qui renforcent les économies locales et offrent à l'industrie de la pêche commerciale des installations sécuritaires et accessibles. Puisque ce secteur emploie environ 45?000 Canadiens, le gouvernement du Canada réalise des investissements afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux au pays, et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants là où des investissements et des dessaisissements peuvent améliorer la situation des collectivités locales.

Le 7 mars 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il avait investi plus de 33 millions de dollars dans 35 ports pour petits bateaux de la Colombie-Britannique entre 2016 et 2020 afin que les collectivités côtières puissent continuer à créer des emplois et que les économies locales puissent prospérer. Cet investissement s'ajoutait au budget de fonctionnement du Programme des ports pour petits bateaux.

Aujourd'hui, Madame Pamela Goldsmith-Jones, députée de Vancouver Ouest-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé de quelle façon cet investissement appuiera particulièrement le port pour petits bateaux de Gibsons Landing et profitera à l'économie locale et régionale.

Les fonds pour le port de Gibsons Landing couvrent la reconstruction de l'approche en bois du port et du quai actuels, qui ont été considérablement détériorés par la circulation automobile et des facteurs environnementaux. Ces travaux sécuriseront l'installation et garantiront son utilisation continue par la flottille de pêche commerciale. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 2.3 millions de dollars dans le port de Gibsons Landing, ce qui comprend les dépenses prévues pour réaliser ce projet. Les travaux de planification ont commencé en 2018 et s'achèveront d'ici le printemps 2020, et le montant précis en dollars ne sera pas annoncé tant que le processus d'appel d'offres ne sera pas terminé.

«?Les investissements qui contribuent à améliorer les collectivités sont une priorité pour notre gouvernement. Lorsque nous investissons dans une collectivité, les Canadiens et l'économie canadienne en bénéficient. Les investissements dans les ports pour petits bateaux démontrent l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard des économies locales. Nous sommes fiers de cet investissement qui vise à soutenir l'industrie de la pêche - un secteur économique clé qui appuie les collectivités côtières partout au Canada.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

«?Je suis heureuse d'annoncer cet investissement majeur dans notre communauté. Un tel investissement dans le port pour petits bateaux local profite à l'ensemble de la Sunshine Coast. Les travaux qui seront réalisés permettront non seulement de renouveler et d'entretenir les infrastructures essentielles pour la région, mais aussi de stimuler les possibilités d'emplois qui profiteront aux pêcheurs et soutiendront nos collectivités locales. De plus, je suis ravie que ce financement nous permettra d'appuyer le travail exceptionnel et continu du conseil bénévole de l'administration portuaire qui gère cette installation.?»

Pamela Goldsmith-Jones, députée de Vancouver Ouest-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Le conseil d'administration et le personnel de la commission portuaire de Gibsons Landing se réjouissent de ce nouvel investissement dans l'entretien des infrastructures du port. Nous sommes en pourparlers avec les représentants des Ports pour petits bateaux depuis un certain temps, ce qui a mené à cette importante mise à niveau de nos installations. La reconstruction, en particulier sur la voie d'accès au quai, assurera la sécurité de tous ceux qui utilisent le quai et améliorera notre capacité à gérer la circulation diversifiée quotidienne sur le quai. Nous sommes reconnaissants de l'excellent partenariat que nous entretenons avec Ports pour petits bateaux et avons hâte d'entretenir une longue et fructueuse relation. »



Joseph Wright, président, administration portuaire de Gibsons Landing

Le port de Gibsons Landing est situé à l'entrée du détroit de Georgia , sur la Sunshine Coast , en Colombie-Britannique. Il est géré par l'administration portuaire de Gibsons Landing que préside Joseph Wright ; Jim Conway est le directeur du port.

, sur la , en Colombie-Britannique. Il est géré par l'administration portuaire de Gibsons Landing que préside ; est le directeur du port. Le port a une capacité maximale estimée de 1?400 vaisseaux-mètres et est utilisé régulièrement par une vingtaine de bateaux de pêche commerciale.

Les principales pêches soutenues par le port de Gibsons sont celles du saumon, de la crevette, du flétan, du thon et de la morue noire.

sont celles du saumon, de la crevette, du flétan, du thon et de la morue noire. Le gouvernement du Canada investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants afin d'améliorer la situation des collectivités et de l'économie locales et de promouvoir la création d'emplois.

investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants afin d'améliorer la situation des collectivités et de l'économie locales et de promouvoir la création d'emplois. Cela vient s'ajouter au montant de 92 millions de dollars qui sera investi en 2019-2020 pour les réparations, l'entretien, la construction et le dragage des principaux ports de pêche commerciale du Canada .

. Le Programme des ports pour petits bateaux a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

Les ports pour petits bateaux offrent un appui essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont la valeur des débarquements s'élevait à près de 3,9 milliards de dollars en 2017.

Pêches et Océans Canada apporte son appui à plus de 1?000 ports partout au Canada , dans lesquels oeuvrent plus de 5?000 bénévoles des administrations portuaires.

apporte son appui à plus de 1?000 ports partout au , dans lesquels oeuvrent plus de 5?000 bénévoles des administrations portuaires. Les projets de rénovation des ports sont réalisés en collaboration avec les administrations portuaires locales qui assurent la gestion et l'exploitation des installations pour le compte des usagers locaux.

