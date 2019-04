Domaine de 111 hectares au coeur de la région touristique de Normandie, en France, à vendre aux enchères sans réserve au travers de Concierge Auctions





Concierge Auctions, l'un des principaux marchés mondiaux, doit vendre le Haras de L'Ermitage, l'une des propriétés rurales les plus prestigieuses située en Normandie, connue sous le nom de « Triangle d'or » et réputée pour son élevage de chevaux et son industrie touristique florissante. Avec 111 hectares de terrain, 46 boxes, des écuries, des manèges couverts et d'autres bâtiments de ferme, cette propriété est idéale pour une utilisation équestre ou être transformée en hôtel de campagne ou un centre de villégiature. Initialement cotée à 15 millions d'euros, la propriété sera vendue sans réserve au plus offrant le 10 mai prochain. Les enchères seront ouvertes le 7 mai.

La propriété possède un total de 3 535 mètres carrés de bâtiments existants, dont une résidence principale construite dans les années 1980, de style manoir à la française, avec 11 chambres et de nombreuses salles de réception, dont une impressionnante salle à manger aux boiseries de forme géométrique. En plus des installations équestres, il y a également une fermette, un hélipad, une salle de réception, un gymnase et un sauna, une piscine avec pool-house, deux courts de tennis, des jardins à la française, des sculptures et quatre lacs artificiels. Le terrain a été utilisé auparavant comme terrain de golf de neuf trous et l'aménagement paysager est toujours en place, ce qui permettrait de récupérer facilement cette activité.

Le Haras de L'Ermitage est situé juste en dehors du village d'Aunou-le-Faucon, à 15 minutes de route de la ville idyllique d'Argentan, qui compte de nombreux restaurants et magasins. La propriété borde la forêt domaniale de Petite Gouffern, offrant des possibilités de promenade, de camping, de chasse, de vélo et de promenades à cheval. Paris est à trois heures de route et l'aéroport Carpiquet de Caen, qui propose des vols en correspondance dans toute la France et à destination de Londres, est accessible en une heure de route.

Paulina Kimbel, vice-présidente du développement des affaires chez Concierge Auctions, a déclaré : « Il est très inhabituel que des propriétés de cette superficie en Normandie soient vendues sur le marché. Il s'agit d'une occasion unique pour les acheteurs de fixer leur prix et d'avoir une possibilité de développement sur une formidable superficie de 111 hectares. La propriété a un potentiel énorme pour être utilisée à des fins commerciales, que ce soit comme hôtel de campagne, complexe de golf ou centre équestre ».

La propriété est ouverte de 13 h à 16 h tous les jours ou sur rendez-vous.

