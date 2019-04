Avis aux médias - La ministre McKenna annoncera du soutien pour l'action climatique en Colombie-Britannique

Les collectivités côtières canadiennes sont soutenues par des ports pour petits bateaux, qui renforcent les économies locales et offrent à l'industrie de la pêche commerciale des installations sécuritaires et accessibles. Puisque ce secteur emploie...

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique,...