TFI International fait l'acquisition de certains actifs de BeavEx et de Guardian Medical Logistics





MONTRÉAL, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (TSX : TFII; OTCQX : TFIFF), chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui que le tribunal de la faillite du district du Delaware, aux États-Unis, a rendu une ordonnance approuvant la vente de certains actifs de BeavEx Incorporated (« BeavEx »), et de sa société affiliée Guardian Medical Logistics (« GML ») à la division américaine de dernier kilomètre de TFI, TForce Final Mile. Compte tenu de cette adéquation particulièrement stratégique, le prix d'achat de 7,2 millions de dollars américains en espèces, qui comprend aussi la prise en charge de certains passifs liés aux fonds de roulement, générera des revenus annuels d'environ 100 millions de dollars américains qui pourront être desservis principalement à travers le réseau d'installations existant de TFI, laquelle ne prendra en charge que 7 des 69 emplacements de BeavEx et de GML. La transaction, qui est soumise aux conditions de clôture, devrait être conclue d'ici la fin d'avril 2019. Les actifs acquis sélectionnés seront intégrés au secteur de la logistique et dernier kilomètre de TFI International.



BeavEx répond principalement aux besoins croissants en matière de livraison de dernier kilomètre au sein des secteurs des finances, des soins de santé, du commerce de détail, industriel et manufacturier, en fournissant des services de livraison à domicile le jour même, le lendemain et sur demande. Ses capacités logistiques comprennent des services de livraison de dernier kilomètre, de transbordement direct et de distribution. GML, société affiliée à BeavEx, est un fournisseur de premier plan de services de livraison de dernier kilomètre, de logistiques de missions essentielles et de transport dans le secteur des laboratoires médicaux.

« Il s'agit d'une excellente transaction, non seulement pour TFI, mais aussi pour les précieux clients de BeavEx et de GML, qui continueront de recevoir des services remarquables et un soutien d'exception à titre de clients de TFI, a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. Les actifs sélectionnés représentent une excellente adéquation stratégique au réseau existant de TFI. Cela permet à TForce Final Mile d'accroître ses revenus et d'acquérir un savoir-faire en matière de logistique et de commerce électronique, en plus d'améliorer la densité de ses itinéraires et d'étendre sa couverture géographique. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique et dernier kilomètre.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX : TFIFF). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site http://tfiintl.com/fr .

