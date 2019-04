Marie-Josée Desrochers nommée présidente-directrice générale de la Place des Arts





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aujourd'hui, sur recommandation du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal, à la nomination de madame Marie-Josée Desrochers au poste de présidente-directrice générale de la Société. Cette nomination prendra effet le 6 mai prochain. Madame Desrochers succédera ainsi à Marc Blondeau qui a pris sa retraite après sept ans à la tête de la société d'État.

« La direction de Marc Blondeau à la Place des Arts aura été marquée par la réalisation de travaux de modernisation majeurs du complexe, de ses salles et de son Esplanade de même que par la redéfinition de son modèle d'affaires. Forte de ce legs et détenant les connaissances, la sensibilité et l'expertise requises, Madame Desrochers verra à ce que la Place des Arts, à titre de plus important complexe multidisciplinaire des arts de la scène au Canada, continue d'assumer son rôle de chef de file en médiation culturelle et en sensibilisation des publics aux arts de la scène et poursuive son développement », a expliqué monsieur Jean Laurin, président du conseil d'administration.

Marie-Josée Desrochers est titulaire d'une maîtrise en interprétation piano de l'Université de Montréal ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires (EMBA) de McGill-HEC Montréal. Elle a oeuvré au sein de l'Orchestre symphonique de Montréal pendant plus de vingt ans, chapeautant successivement les secteurs marketing-communication et artistique, puis agissant comme chef de l'exploitation les quatre dernières années. Son expérience sera bénéfique pour la Place des Arts dans la mise en oeuvre de son nouveau plan stratégique, récemment présenté au gouvernement du Québec, de même que dans le cadre des relations avec ses partenaires et sa clientèle.

Une institution publique en plein élan

Dans la foulée du dépôt de la nouvelle politique culturelle, axée notamment sur l'implication citoyenne, la Place des Arts, animée par le désir de rejoindre des clientèles qui ne la fréquentent pas encore, désire se rapprocher de sa communauté par l'offre d'une programmation dédiée, populaire, participative et gratuite destinée à l'ensemble du milieu culturel québécois et sa population. Grâce à son Programme d'accessibilité aux arts de la scène, son Programme éducatif et le projet Hors les murs, qui mettra en valeur le plein potentiel de sa nouvelle Esplanade, la Place des Arts entend s'attribuer pleinement le rôle de levier et d'acteur de changement positif qui lui a été accordé.

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des oeuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

