Stornoway annonce des changements à la haute direction





LONGUEUIL, Québec, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stornoway Diamond Corporation (TSX-SWY) (la «?Société?» ou «?Stornoway?») annonce la nomination de monsieur Dino Rambidis à titre de chef de la direction financière de Stornoway à compter de ce jour, en remplacement de monsieur Orin Baranowsky qui a décidé de quitter ses fonctions actuelles. Monsieur Baranowsky demeurera au sein de l'entreprise jusqu'à la fin mai 2019, afin d'assurer une transition ordonnée et apporter son support à monsieur Rambidis. De plus, Stornoway a le plaisir d'annoncer la promotion de madame Annie Torkia Lagacé à titre de vice-présidente exécutive au développement corporatif, aux affaires juridiques et secrétaire corporative.



Comptable agréé de formation, monsieur Rambidis compte plus de 30 ans d'expérience dans des postes de direction en finance au sein d'entreprises publiques et privées dans différents secteurs, notamment dans le domaine financier. Avant de se joindre à Stornoway, il a occupé les fonctions de vice-président principal, Finances corporatives chez Fiera Capital, de vice-président Finance et Opérations chez Investissements PSP, et de directeur principal, Finances chez TAL Global Asset Management.

Madame Torkia Lagacé est vice-présidente affaires juridiques et chef du contentieux de Stornoway depuis 2014 et compte plusieurs années d'expérience en développement des affaires, en financement corporatif et en gouvernance de société publique. Elle a joué un rôle important dans la gouvernance des projets de la Société depuis son arrivée chez Stornoway.

Monsieur Patrick Godin, président et chef de la direction de Stornoway, a souligné : « Nous sommes heureux d'accueillir Dino, un leader expérimenté possédant une vaste expérience en finance ce qui fait de lui un ajout important à notre équipe de direction. Je tiens également à remercier Orin Baranowsky pour son engagement et son dévouement au cours des six dernières années. J'ai eu l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec Orin durant cette période et j'ai toujours pu compter sur sa loyauté et sa probité, et je lui souhaite sincèrement beaucoup de succès dans l'avenir. »

« Annie est une fidèle collaboratrice de longue date qui allie le droit et les finances avec succès. Elle s'est démarquée par sa force de travail, sa rigueur et sa capacité à élaborer des stratégies d'affaires efficaces. Sa contribution à l'organisation est importante et Annie est reconnue par nos partenaires et appréciée par ses pairs. Sa promotion est une reconnaissance de ses responsabilités accrues et de sa persévérance. »

À PROPOS DE STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

Stornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration de propriétés diamantifères et de production de diamants et elle est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole SWY. Son siège social est situé à Montréal. Société axée sur la croissance, Stornoway détient en propriété exclusive une mine de calibre mondial, la mine Renard, la première mine de diamants au Québec. Le siège social de Stornoway se situe au 1111 rue St-Charles Ouest, Bureau 400, Tour Ouest, Longueuil (Québec) J4K 5G4.

Au nom du conseil d'administration

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

/s/ «?Patrick Godin?»

Patrick Godin

Président et chef de la direction

Pour plus d'information, veuillez contacter Patrick Godin (Président et chef de la direction) au 450-616-5555 x2201 ou Alexandre Burelle (Directeur, Relations avec les investisseurs et développement des affaires) au 450-616-5555, x2264, aburelle@stornowaydiamonds.com



For more information, please contact Patrick Godin (President and CEO) at 450-616-5555 x2201

or Alexandre Burelle (Manager, Investor Relations and Business Development) at 450-616-5555 x2264

or toll free at 1-877-331-2232



** Site Web : www.stornowaydiamonds.com Courriel : info@stornowaydiamonds.com **





Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 17:05 et diffusé par :