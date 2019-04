Valener annonce l'obtention d'une ordonnance provisoire et la tenue d'une assemblée extraordinaire des actionnaires





MONTRÉAL, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Valener inc. (« Valener » ou « la société ») (TSX : VNR) (TSX : VNR.PR.A), véhicule d'investissement pour le public dans Énergir, s.e.c., annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu une ordonnance provisoire de la Cour supérieure du Québec (l'« ordonnance ») aux termes de laquelle, entre autres, Valener est autorisée à tenir l'assemblée extraordinaire (l'« assemblée extraordinaire ») à laquelle les porteurs d'actions ordinaires et les porteurs d'actions privilégiés de Valener (ensemble, les « actionnaires »), votant séparément, seront invités à approuver l'arrangement annoncé le 27 mars 2019 (l'« arrangement ») visant Valener et Noverco inc., l'associé détenant le contrôle d'Énergir, s.e.c.

Le conseil d'administration de Valener a déterminé à l'unanimité que l'arrangement est au mieux des intérêts de Valener et recommande à l'unanimité aux actionnaires de Valener, pour les motifs énoncés dans une circulaire d'information qui sera finalisée et rendue publique dans les prochains jours, de voter POUR les résolutions spéciales visant à approuver l'arrangement.

Aux termes de l'ordonnance, la date de tenue de l'assemblée extraordinaire est fixée au 11 juin 2019 à 10 h 00 (heure de Montréal) à l'hôtel Omni Mont-Royal, 1050 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), Salon Printemps.

La date de référence pour l'assemblée extraordinaire est fixée au 17 avril 2019 et seuls les actionnaires inscrits à cette date recevront un avis de convocation à l'assemblée et auront le droit d'y voter. La circulaire d'information préparée aux fins de l'assemblée extraordinaire sera déposée sur le site www.sedar.com le ou vers le 24 avril 2019 et fournira de l'information, notamment sur l'arrangement et la procédure de vote. La circulaire sera également mise à la poste dans les jours qui suivent cette date.

La réalisation de l'arrangement est conditionnelle à l'approbation par au moins 66 ? % des voix exprimées par les porteurs d'actions ordinaires à l'assemblée et à une majorité des voix exprimées par les porteurs d'actions ordinaires à l'assemblée extraordinaire sauf à cette fin les voix rattachées aux actions ordinaires détenues par des personnes visées à l'article 8.1 du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. La réalisation de l'arrangement est aussi conditionnelle au respect d'autres conditions usuelles, notamment l'approbation d'organismes de réglementation aux États-Unis et l'émission d'une ordonnance définitive par la Cour supérieure du Québec. Comme il sera décrit en détail dans la circulaire, la mise en oeuvre de l'arrangement n'est pas conditionnelle à son approbation par les porteurs d'actions privilégiées.

Valener a retenu les services de D.F. King Canada pour agir à titre d'agent de sollicitation de procurations. Un actionnaire ayant des questions concernant l'arrangement et le vote de ses actions peut communiquer avec Société de fiducie AST (Canada) en composant le numéro sans frais en Amérique du Nord 1-888-483-4365.

Valener en bref

Valener est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d'investissement pour le public dans Énergir, s.e.c. Par l'entremise de son investissement dans Énergir, s.e.c., Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d'une part, participe à la croissance d'Énergir, s.e.c., et d'autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d'énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d'énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A. www.valener.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, assujettis à des risques et incertitudes. Plus particulièrement et sans restriction, ce communiqué renferme des énoncés et de l'information de nature prospective concernant : les avantages prévus de l'arrangement pour les actionnaires de Valener; l'obtention prévue des approbations requises des organismes de réglementation, des tribunaux et des actionnaires; la capacité des parties de remplir les autres conditions de l'arrangement et de mener celui-ci à terme; la mise à la poste d'une circulaire de sollicitation de procurations; et le moment prévu de la réalisation de l'arrangement. Les énoncés prospectifs se rapportent notamment aux activités, aux affaires, à la situation financière, aux résultats financiers prévus, au rendement, aux clients potentiels, aux objectifs courants, aux stratégies et aux perspectives de Valener. Dans certains cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « devoir », « prévoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « planifier », « avoir l'intention de » ou « devrait », la forme négative de ces termes ou des expressions semblables. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables, les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont faits, et Valener n'est nullement tenue de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Comme les énoncés et l'information de nature prospective concernent des événements et des situations futurs, ils comportent des risques et des incertitudes qui leur sont inhérents. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus actuellement en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. Les risques et incertitudes inhérents à l'arrangement comprennent notamment l'incapacité de Valener et de Noverco d'obtenir les approbations nécessaires des actionnaires, des organismes de réglementation et des tribunaux, notamment celles mentionnées précédemment, ou de remplir par ailleurs les conditions à la réalisation de l'arrangement ou de le faire en temps opportun. Si les parties ne parviennent pas à obtenir ces approbations ou par ailleurs à remplir les conditions de l'arrangement ou à le mener à terme, l'arrangement pourrait ne pas être réalisé, notamment aux conditions proposées.

