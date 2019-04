Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Luc Bouchard est nommé, à compter du 6 mai 2019, sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Bouchard était directeur des ressources informationnelles du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Michèle Boisvert est nommée, à compter du 13 mai 2019, déléguée générale du Québec à Paris, en France. Mme Boisvert est première vice-présidente - Rayonnement des affaires à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Autorité des marchés publics

M. Gino Francoeur est nommé, à compter du 18 avril 2019, vice-président de l'Autorité des marchés publics. M. Francoeur est directeur de l'administration à cet organisme.

Mme Nathalie Marcoux est nommée, à compter du 25 avril 2019, vice-présidente de l'Autorité des marchés publics. Mme Marcoux est vice-présidente responsable des enquêtes à la Régie du bâtiment du Québec.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Élaine Grignon est nommée, à compter du 18 avril 2019, membre et vice?présidente de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Grignon est membre de cette commission.

M. Richard Wieland est nommé, à compter du 18 avril 2019, membre et vice?président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. M. Wieland est membre de cette commission.

Mme Jeanne Thériault est nommée, à compter du 29 avril 2019, membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Thériault est maître des rôles et responsable des dossiers stratégiques à cette commission.

Société de la Place des Arts de Montréal

Mme Marie-Josée Desrochers est nommée, à compter du 6 mai 2019, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de la Place des Arts de Montréal. Mme Desrochers est cheffe de l'exploitation à la direction générale de l'Orchestre symphonique de Montréal.

Université du Québec

M. Sylvain Brousseau est nommé, à compter du 22 juin 2019, membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec. M. Brousseau est professeur agrégé en sciences infirmières et directeur du module des sciences de la santé au Campus de Saint-Jérôme de l'Université du Québec en Outaouais.

