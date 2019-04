Des investissements du gouvernement du Canada soutiendront la prospérité des entrepreneurs autochtones dans les secteurs en croissance de la création et de la technologie de la Colombie-Britannique





Le nouvel Indigenous Digital Accelerator Centre alimentera la prochaine génération de visionnaires, de conteurs et d'entrepreneurs numériques.

NORTH VANCOUVER, le 17 avril 2019 /CNW/ - La recherche de talents dans les secteurs en croissance de la création et de la technologie de la Colombie-Britannique crée pour la prochaine génération d'entrepreneurs et de conteurs autochtones de nouvelles possibilités de transformation des connaissances et des histoires traditionnelles en solutions numériques novatrices pour leurs collectivités et le marché.

C'est pourquoi l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député fédéral de North Vancouver, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), l'octroi d'une aide financière de 1 937 500 dollars au profit du nouvel accélérateur numérique de l'Université Capilano, l'Indigenous Digital Accelerator Centre.

Cette aide financière soutiendra l'établissement d'un espace destiné aux entrepreneurs autochtones pour le démarrage ou la croissance de leurs entreprises dans un environnement adapté à leur réalité culturelle. L'Université Capilano a établi un partenariat avec Indigenext, un accélérateur d'entreprises autochtones, pour offrir du mentorat et des conseils techniques pratiques aux entrepreneurs autochtones. Des anciens offriront aussi du mentorat aux étudiants et veilleront à ce que les valeurs culturelles et de participation communautaire fassent partie intégrante des possibilités d'affaires. Cette approche ciblée soutiendra directement la croissance économique des Autochtones et contribuera à l'injection de plus de 13 millions de dollars dans l'économie canadienne au cours des trois prochaines années.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

Citations

« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui au profit de l'Université Capilano misent sur nos avantages compétitifs et permettront aux étudiants autochtones d'appliquer leurs valeurs culturelles à des possibilités dans les secteurs de la création et de la technologie en croissance de la Colombie-Britannique, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique



« L'innovation est essentielle à la croissance économique et à la création de bons emplois de la classe moyenne pour la population canadienne. Voilà pourquoi notre gouvernement investit dans des projets comme le nouvel Indigenous Digital Accelerator Centre de l'Université Capilano, qui donnera aux étudiants autochtones l'occasion de démarrer leur propre entreprise numérique et créative. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député fédéral de North Vancouver

« Le nouvel Indigenous Digital Accelerator offre à notre université une incroyable occasion de stimuler la collaboration avec nos partenaires autochtones et de soutenir davantage les particuliers, les entreprises et les groupes autochtones pour l'amélioration de l'ensemble des compétences qui contribueront à la solidité des secteurs du numérique et de la création de la Colombie-Britannique. »

- Laureen Styles, vice-présidente à l'enseignement et vice-rectrice principale, Université Capilano

