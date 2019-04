AGF annonce les résultats d'assemblées extraordinaires des porteurs de titres ainsi que des changements concernant des niveaux de risque





TORONTO, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite des assemblées extraordinaires des porteurs de titres qui ont eu lieu aujourd'hui, Placements AGF Inc. (« AGF ») a annoncé que les fusions de fonds et les changements d'objectifs qui suivent ont été approuvés :



Fusions de fonds

Le Fonds de répartition flexible de l'actif AGF avec le Portefeuille Élément Conservateur AGF; cette fusion donnera lieu à un report d'impôt

Le Fonds d'actions de croissance canadiennes AGF avec le Fonds de revenu de dividendes AGFiQ; cette fusion entraînera une incidence fiscale

Les fusions auront lieu vers le 17 mai 2019.

Changements d'objectifs

La Catégorie Ressources mondiales AGF et le Fonds de métaux précieux AGF

Dans les deux cas, le nouvel objectif d'investissement vise la diversification du portefeuille et la croissance du capital à long terme. Ces fonds investissent principalement dans des actions et dans des titres liés à des actions de sociétés de partout dans le monde, qui exercent leurs activités dans des industries et des secteurs associés à des actifs réels. Les actifs réels comprennent notamment les infrastructures, l'énergie, les métaux précieux et l'immobilier.

Les changements d'objectifs d'investissement entreront en vigueur le 18 avril 2019.

Changements concernant des noms, stratégies et niveaux de risque

Si le changement d'objectif est approuvé, la stratégie d'investissement de la Catégorie Ressources mondiales AGF sera révisée, afin de refléter le nouvel objectif et le fonds changera de nom pour devenir la Catégorie Actifs réels mondiaux AGF, le 18 avril 2019. Également, si le changement d'objectif est approuvé, la stratégie d'investissement du Fonds de métaux précieux AGF sera révisée, afin de refléter le nouvel objectif et le fonds changera de nom pour devenir le Fonds d'actifs réels mondiaux AGF, le 18 avril 2019.

AGF changera aussi le niveau de risque associé à la Catégorie Actifs réels mondiaux AGF et au Fonds d'actifs réels mondiaux AGF, et qui sera dorénavant « Moyen ». Ce nouveau niveau de risque est établi en fonction de l'écart type sur 10 ans d'un nouvel indice de référence.

« Ces changements témoignent de notre engagement visant à revoir constamment notre gamme de produits, afin de veiller à offrir les produits appropriés à nos clients, a déclaré Florence Narine, vice-présidente principale et chef des produits d'AGF. La Catégorie Actifs réels mondiaux AGF et le Fonds d'actifs réels mondiaux AGF permettent une diversification et une portée supérieures; ils constituent ainsi une stratégie dans le cadre de laquelle les investissements dans les secteurs des ressources et des métaux précieux peuvent être rehaussés grâce à l'accès aux catégories, aux secteurs et aux industries qui sont associés aux actifs réels. »

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de près de 39,5 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l'entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

