Fortis Inc. finalise la vente de sa participation dans le projet d'expansion hydro-électrique de Waneta





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a annoncé aujourd'hui la finalisation de la vente de sa participation de 51 % dans le projet d'expansion hydro-électrique de Waneta en Colombie-Britannique (« Waneta Expansion ») à Columbia Power Corporation (« CPC ») et Columbia Basin Trust (« CBT ») pour un montant d'environ 1 milliard $. À l'issue de l'opération d'aujourd'hui, CPC et CBT détiennent désormais 100 % des actions de Waneta Expansion. FortisBC continuera d'exploiter le site de Waneta Expansion et d'acheter son surplus de capacité.

« La vente de notre participation dans Waneta Expansion contribue à financer la croissance durable de nos activités de services publics réglementées en Amérique du Nord », a déclaré Barry Perry, Président et Directeur général de Fortis.

Le produit de cette opération servira à rembourser des emprunts à court terme et à racheter environ 400 millions USD des billets 3,055 % en circulation de la Société, échéant en 2026.

