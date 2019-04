Learnship acquiert GlobalEnglish





L'accord donne naissance à un leader mondial de la formation linguistique en ligne

COLOGNE, Allemagne, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Learnship, le leader mondial de la formation linguistique en ligne et en face à face, a acquis GlobalEnglish, l'un des principaux fournisseurs de formation numérique en langues. La fusion de Learnship et de GlobalEnglish offrira aux entreprises clientes la solution à source unique la plus complète pour une formation linguistique en ligne, complémentaire et animée par un formateur.

Depuis sa création en 2008, Learnship a bouleversé le marché de l'apprentissage de langues en aidant les entreprises clientes à passer des programmes présentiels classiques en salle de classe à sa propre Salle de classe virtuelle. Son approche d'apprentissage en ligne et en face à face s'est révélée plus populaire auprès des apprenants, plus pratique pour les formateurs et plus rentable pour les responsables de programmes, tout en préservant l'efficacité des programmes présentiels.

Learnship compte actuellement plus de 1 000 formateurs en langues qui travaillent avec 25 000 apprenants chaque année chez plus de 2 000 entreprises clientes. La société a récemment élargi son offre pour inclure la formation interculturelle en ligne et en face à face, qui se révèle tout aussi populaire auprès des entreprises clientes.

GlobalEnglish est un leader mondial en matière de services de formation numérique pour l'anglais des affaires appliqué à la communication aux apprenants d'entreprise. La société a formé plus de 3 millions de professionnels du monde des affaires grâce à des solutions basées sur sa propre plate-forme d'apprentissage de langues. En combinant l'intelligence artificielle et l'enseignement humain, la plate-forme propose des parcours d'apprentissage personnalisés et adaptables qui permettent de réaliser des progrès tangibles et de créer des habitudes de réussite.

La fusion des services en ligne premium de Learnship avec la plate-forme d'apprentissage numérique hautement évolutive de GlobalEnglish offrira aux clients un large éventail de programmes numériques avec différents niveaux d'implication des formateurs. Les entreprises clientes pourront élargir la portée de leurs programmes et optimiser l'ensemble de leurs budgets de formation grâce à des solutions adaptées aux différents besoins d'apprentissage de langues de leurs effectifs à travers le monde.

Ensemble, Learnship et GlobalEnglish formeront également l'une des plus grandes équipes de développement informatique et de produits centrés sur l'apprentissage de langues, ce qui leur permettra de piloter le développement des solutions d'apprentissage complémentaires et innovantes du futur.

Le fondateur et PDG de Learnship, Sushel Bijganath, a déclaré : « GlobalEnglish est une entreprise parfaitement complémentaire à Learnship. Ses atouts géographiques en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud viennent compléter nos atouts traditionnels sur le marché européen, tandis que son expertise en matière de logiciels en ligne et mobiles vient compléter notre approche en ligne animée par des formateurs. Je suis enthousiaste à l'idée de voir les futurs produits et solutions que nos équipes combinées d'experts techniques et pédagogiques mettront en commun à mesure que nous progressons. »

Learnship est détenue majoritairement par le gestionnaire de grande fortune THI Investments, une société allemande unifamiliale dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 1,5 milliard de dollars. Le directeur général de THI Investments, Dr Christoph Becker, a déclaré : « Investir dans GlobalEnglish constitue une excellente prochaine étape de notre stratégie de croissance de l'apprentissage numérique, mais aussi un complément stratégique idéal pour Learnship. »

« En unissant nos forces avec celles de Learnship, nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir notre panoplie d'expériences d'apprentissage à 14 langues, à des cours en petits groupes et au coaching virtuel, qui ont pour but d'aider nos clients à développer et à mettre en pratique les compétences qui apportent de la valeur ajoutée au travail », a déclaré la PDG de GlobalEnglish, Karine Allouche. « Aucune autre société n'est mieux positionnée pour aider les organisations internationales à préparer leurs équipes à travailler dans une perspective globale et à identifier un impact quantifiable sur les résultats de l'entreprise », ajoute-t-elle.

Au cours des dix dernières années, Learnship a également réalisé une transformation numérique de l'ensemble du processus de gestion de l'apprentissage pour les responsables des ressources humaines et de l'apprentissage et développement, y compris les déploiements mondiaux, les évaluations des apprenants, l'intégration, l'automatisation des processus, l'assurance qualité et la génération de rapports en temps réel.

Bijganath ajoute : « Notre objectif a toujours été de créer l'expérience d'apprentissage linguistique par excellence pour les apprenants, les formateurs et les responsables de programmes. Nous y sommes parvenus en combinant une conception de l'apprentissage centrée sur l'être humain avec une technologie de transformation et une pédagogie progressive. GlobalEnglish s'appuie sur une philosophie similaire, et grâce à nos ressources combinées, nous serons en mesure d'augmenter à la fois notre vitesse d'innovation et notre échelle de déploiement. »

Learnship est une société privée basée à Cologne, en Allemagne, avec des bureaux à Berlin, Munich, Stuttgart, Paris (France), Bâle (Suisse) et Chicago (États-Unis). La société offre une formation en ligne, en face à face et en 14 langues aux employés d'organisations internationales dans plus de 75 pays.

GlobalEnglish est une société privée basée à San Mateo, dans l'État de Californie, avec des bureaux à Mexico, Shanghai, Tokyo, Séoul et Chennai (Inde). GlobalEnglish est une plate-forme d'apprentissage de l'anglais des affaires basée dans la Silicon Valley dont la mission est de promouvoir et de partager les avantages culturels et économiques de la mondialisation. Elle fournit des services à plus de 200 entreprises du Fortune 2000, dont Hilton, Deloitte, Whirlpool et Deutsche Post DHL.

