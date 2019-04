Native lève 2,5 millions d'USD pour réaliser une étude de marché de l'économie à la demande





Native, un marché à la demande qui permet aux marques mondiales de confier aux acteurs locaux la tâche de recueillir, sur le terrain, tous types de données nécessaires, partout dans le monde - de la tarification aux contrôles en magasin - a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de 2,5 millions d'USD visant à alimenter sa croissance mondiale. Native est actuellement présente dans plus de 30 pays à travers le monde, et possède des bureaux à New York, Washington DC, Londres et Bogota, où elle collabore avec certaines des plus importantes organisations mondiales.

Dirigé Lavrock Ventures, et avec la participation de Riverbend Capital, ce financement se produit à un moment important dans l'industrie des études de marché, alors que les principales marques de bien de consommation en évolution rapide (FMCG) reposent de plus en plus sur les opportunités offertes par les marchés émergents, et que les prestataires de la recherche sont confrontés à des contraintes portant sur l'étendue et la rapidité potentielles de leurs recherches. Native n'étant pas liée par les mêmes contraintes, elle offre une expérience d'économie à la demande dans le domaine des études de marché, habituellement observée dans les applications grand public de covoiturage et de livraison de denrées alimentaires.

"Native a enregistré une croissance impressionnante en une période brève, avec une équipe incroyablement allégée," a déclaré Daniel Hanks, de Lavrock, qui a rejoint le Conseil d'administration dans le cadre du financement. "Leur flexibilité est grandement appréciée des clients. Qu'ils surveillent en temps réel les conditions de vie des habitants des villes syriennes où règne le conflit ou évaluent la présence en magasin de l'une des principales marques japonaises, leur capacité à fournir des données transformatrices qui importent change la donne pour de nombreuses industries. Native accélère, améliore et met à la portée de tous la recherche sur le terrain, pour des clients qui désespèrent d'améliorer leurs performances au-delà de la marge," a-t-il ajouté.

Avant d'annoncer ce tour de financement, Native a fait appel à du personnel de direction de la plateforme mondiale de covoiturage Uber pour gérer ses opérations mondiales, ainsi qu'à des talents de PepsiCo et du chef de file des études de marché IRi afin de dynamiser sa collaboration avec les marques internationales, et d'Orbital Insight afin de faire ses preuves auprès du secteur public. Native vient également d'obtenir récemment un référencement majeur par Built In New York, comme l'une des principales sociétés technologiques à suivre en 2019.

Les sociétés de recherche traditionnelles s'appuient sur des modèles de consultation essentiellement basés sur l'homme, qui rendent la collecte de données fastidieuse et onéreuse. En mettant en contact les organisations qui se posent des questions aux acteurs locaux qui recueillent des données susceptibles d'y répondre, Native supprime les intermédiaires. Grâce à ce modèle, les études de marché, la cartographie géospatiale et les vérifications de terrain deviennent plus directes, plus faisables et plus abordables pour n'importe quelle industrie.

"Nous transformons le paysage des études de marché dans plus de 35 pays et plus de 16 langues à travers le monde et sommes très heureux de travailler avec Daniel et les équipes talentueuses de Lavrock et Riverbend dans le but d'accélérer cette réalité," a déclaré Matt McNabb, cofondateur et PDG de Native.

A propos de Native

Native, dont le siège se trouve à New York, et qui possède des bureaux à Washington, DC, Bogota et Londres, est une société de technologie à la demande qui établit des liens entre les organisations internationales qui se posent des questions, et tout un ensemble d'acteurs locaux qui recueillent des données utilisées pour y répondre. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à l'adresse: www.native.io

A propos de Lavrock Ventures

Lavrock Ventures est une société de capital risque de stade précoce qui investit dans l'activité logicielle et de données d'entreprise, dont le siège se trouve dans la région métropolitaine de Washington DC. Lavrock s'associe à des entrepreneurs passionnés qui oeuvrent à résoudre certains des problèmes les plus critiques auxquels sont confrontées les grandes institutions du secteur public comme privé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.lavrockvc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 15:50 et diffusé par :