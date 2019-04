Avis aux médias - La division « O » de la Gendarmerie royale du Canada (Ontario) accueille la nouvelle commandante lors de la cérémonie officielle de passation du commandement





TORONTO, le 17 avril 2019 /CNW/ - Les membres et les employés de la division « O » (Ontario) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont officiellement accueilli aujourd'hui la commissaire adjointe Jodie Boudreau à titre de commandante lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Toronto.

La passation formelle du commandement comprenait un événement protocolaire avec troupe et porte-drapeau. À cette occasion, la commissaire de la GRC Brenda Lucki a symboliquement remis les rênes de la division à la nouvelle commandante de la division en signant un parchemin et en faisant passer le drapeau de la division des mains de la commandante sortante, Jennifer Strachan aux mains de la nouvelle commandante.

« Jodie a maintes fois démontré qu'elle était une leader respectée et responsable. Son approche qui consiste à faire passer les personnes en premier ainsi que sa riche expérience sur le terrain seront un grand atout pour la GRC et les citoyens de l'Ontario, a déclaré Brenda Lucki, commissaire de la GRC. Je suis fière de travailler à ses côtés pour transformer et moderniser la GRC. »

S'adressant aux employés, partenaires et dignitaires lors de la cérémonie, Jodie Boudreau a remarqué : « Je suis arrivée à la division « O » il y a quelques mois, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand nombre d'entre vous. Je peux vous dire que j'en suis venue à la conclusion que la division « O » est sans nul doute une division où les employés sont dévoués et déterminés à accomplir notre mandat fédéral avec fierté et en servant de manière absolue les habitants de l'Ontario et du Canada. »

(Pour lire le texte complet des notes d'allocution de la commissaire adjointe Jodie Boudreau lors de la cérémonie de passation du commandement, aujourd'hui, suivez le lien sous la rubrique « Liens connexes »).

Le rôle de la commandante de division :

Le titre de commandant ou commandante est réservé spécifiquement aux membres titulaires responsables d'une division de la GRC. Le rang de la personne ne reflète pas nécessairement son statut en tant que commandant ou commandante. Au sein de la GRC, certains commandants sont sous-commissaires, commissaires adjoints ou surintendants principaux. Le rang du commandant ou de la commandante est déterminé par le niveau de responsabilité de la personne, le territoire couvert par la division et le nombre d'employés sous son commandement.

À propos du drapeau de la division « O » :

Un drapeau représente les couleurs distinctives d'un régiment. En avril 1991, le Héraut d'armes du Canada a attribué un drapeau à la GRC, ainsi qu'un drapeau distinctif à chacune de ses divisions. En 1992, le gouverneur général Ray Hnatyshyn les a officiellement présentés à la GRC. Le drapeau de la division « O » consiste en un rameau de trois feuilles d'érable unies par une tige sur un trille blanc. Les deux principaux symboles de la province de l'Ontario, le rameau de feuilles d'érable provenant des armoiries de la province, et le trille blanc, la fleur officielle de l'Ontario, ont été combinés pour former une insigne attrayante et unique.

La nouvelle commandante de la division « O » de la Gendarmerie royale du Canada, la commissaire adjointe Jodie Boudreau, s'adresse aux invités, partenaires policiers et employés lors de la cérémonie officielle de passation de commandement.

Le drapeau de la division « O » consiste en un rameau de trois feuilles d'érable unies par une tige sur un trille blanc.

Pour les photos veuillez voir http://www.rcmp.gc.ca/fr/nouvelles?div[0]=1889

