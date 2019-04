Conflit de travail chez ABI - Le ministre Jean Boulet dépose une hypothèse de règlement





QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin de dénouer l'impasse entre le Syndicat des Métallos et la direction de l'Aluminerie de Bécancour inc (ABI), le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, dépose aujourd'hui une hypothèse de règlement. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de rapprocher les parties afin d'arriver à une entente négociée dans les plus brefs délais.

Le ministre a présenté aujourd'hui, aux deux parties, une hypothèse de règlement accompagnée d'un protocole de retour au travail. Elles sont maintenant invitées à prendre connaissance du contenu et à le soumettre à leurs instances décisionnelles.

Les documents ont été rédigés selon des critères objectifs reconnus par la jurisprudence. Ils visent un équilibre entre les intérêts patronaux et ceux des salariés, et à maintenir l'objectif d'assurer la pérennité de l'usine. Notons que c'est la première fois qu'un gouvernement suggère une hypothèse de règlement pour aider les parties à s'entendre.

Citation :

« Le conflit chez ABI dure depuis 15 mois et a de grands impacts socio-économiques pour les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec ainsi que pour l'ensemble du Québec. J'ai rencontré plusieurs fois les parties et je considère mon rôle comme celui d'un facilitateur pouvant être en mesure de leur fournir des mécanismes pour arriver à une entente négociée.

Maintenant, j'espère ardemment qu'après avoir fait l'analyse des documents présentés, le syndicat les présentera à son assemblée générale pour que ses membres puissent s'exprimer sur ceux-ci et que l'employeur fera de même auprès de la maison-mère. Cette hypothèse de règlement doit être vue comme un outil pour dénouer l'impasse. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Chronologie :

Les trois conventions collectives chez ABI sont échues depuis le 22 novembre 2017. Le 11 janvier 2018, l'employeur a décrété un lock-out, conformément aux dispositions du Code du travail.

26 octobre 2018 : Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale rencontre le médiateur spécial et le conciliateur au dossier.

29 octobre 2018 : Le ministre rencontre la partie patronale.

1 er novembre 2018 : Le ministre rencontre la partie syndicale.

novembre 2018 : Le ministre rencontre la partie syndicale. 6 novembre 2018 : Le ministre rencontre les hauts dirigeants de l'entreprise à Pittsburgh .

. 7 novembre 2018 : Le ministre annonce la mise sur pied d'un Conseil de médiation pour aider les parties à conclure leur convention collective.

médiation pour aider les parties à conclure leur convention collective. 29 novembre 2018 : Le ministre prolonge le mandat du Conseil de médiation jusqu'au 21 décembre 2018.

médiation jusqu'au 21 décembre 2018. 21 décembre 2018 : Fin du mandat du Conseil de médiation.

médiation. 7 janvier 2019 : Le Conseil de médiation fait rapport au ministre.

médiation fait rapport au ministre. 14 janvier 2019 : Le ministre forme un groupe de travail afin de recenser tous les services susceptibles de soutenir les parties dans la résolution de leurs différends. Ce groupe d'experts travaille à partir des objectifs de négociation, qui sont d'accroître la flexibilité opérationnelle, d'améliorer la productivité, d'assurer la stabilité des emplois, d'assurer la pérennité de l'usine et d'améliorer les relations de travail.

21 février 2019 : Le ministre rencontre les parties à Québec et confirme leur volonté d'en arriver à une entente négociée.

4 mars 2019 : L'employeur présente une nouvelle offre définitive au syndicat.

11 mars 2019 : Le Syndicat des Métallos rejette l'offre patronale.

des Métallos rejette l'offre patronale. 21 mars 2019 : Le syndicat présente une contre-offre.

1 er avril 2019 : Le premier ministre et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale rencontrent les deux parties.

avril 2019 : Le premier ministre et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale rencontrent les deux parties. 3 avril 2019 : La direction de l'Aluminerie de Bécancour rejette à son tour la contre-proposition du syndicat.

17 avril 2019 : Le ministre présente son hypothèse de règlement aux parties.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 15:15 et diffusé par :