Le plus important constructeur de véhicules hybrides rechargeables au Canada annonce une offre d'incitatif dans l'attente du programme du gouvernement fédéral





Le Mitsubishi Outlander PHEV est admissible aux incitatifs du gouvernement - toutes les versions, toutes les provinces

MISSISSAUGA, ON, le 17 avril 2019 /CNW/ - Pour faire suite à l'annonce du gouvernement fédéral qui offrira des incitatifs sur les véhicules hybrides rechargeables, Mitsubishi annonce aujourd'hui le lancement d'un programme d'incitatif du concessionnaire de 2 500 $* sur l'Outlander PHEV 2018 à l'échelle du pays, y compris au Québec et en Colombie-Britannique qui offrent déjà des incitatifs provinciaux, jusqu'à ce que le programme d'incitatif fédéral entre en vigueur le 1er mai 2019. Le programme d'incitatif du gouvernement touchera toutes les versions des modèles 2019 et 2018 dans tout le Canada.

Depuis l'apparition de l'Outlander PHEV sur le marché, les ventes du segment des hybrides rechargeables ont plus que doublé, passant de 9 692 en 2017 à 21 603** véhicules rechargeables vendus en 2018. Un véhicule hybride rechargeable sur quatre vendus en 2018 était un Outlander PHEV. Il s'agit du premier hybride rechargeable au pays à atteindre des ventes de 5 000 unités au cours d'une année civile, en plus de représenter le modèle hybride rechargeable le plus vendu au Canada en 2018.

« Mitsubishi salue la décision du gouvernement fédéral de reconnaître le rôle joué par les hybrides rechargeables dans l'adoption grandissante des VÉ. L'Outlander hybride électrique rechargeable (PHEV) s'est révélé important pour le segment des véhicules électrifiés, à titre de premier VUS hybride rechargeable abordable dans un marché dont l'appétit des consommateurs pour les VUS ne montre aucun signe de ralentissement, » a déclaré Juyu Jeon, président et chef de la direction, Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada. « Nos recherches démontrent que l'Outlander PHEV a attiré de nouveaux clients dans la catégorie des VÉ et des PHEV, des gens qui n'avaient jamais considéré l'achat d'un véhicule électrifié auparavant, ce qui change complètement la donne. »

« [Des recherches effectuées au Canada révèlent que] les hybrides rechargeables permettent d'augmenter considérablement le nombre d'acheteurs de véhicules à zéro émission. Les propriétaires de véhicules hybrides rechargeables peuvent utiliser leur batterie durant pratiquement toute, ou toute, leur conduite en ville, et faire le plein dans l'une des 12 000 stations d'essence du Canada lors d'un long trajet. Il s'agit d'un point important en Amérique du Nord dont la culture favorise l'escapade routière, ce qui n'est pas le cas en Europe. Nous préférons aussi les plus gros véhicules, alors les modèles hybrides rechargeables demeurent une option plus abordable que les modules électriques à batterie, » a déclaré Matthew Klippenstein, de CanadaEVsales.com.

L'Outlander PHEV est le premier VUS hybride rechargeable au monde. Lancé sur le marché en 2013, ce véhicule a été vendu à plus de 200 000 unités dans le monde. Il a fait son apparition au Canada en 2018, pour rapidement devenir l'hybride rechargeable le plus populaire au pays.

Revendications d'excellence :

Véhicule hybride à traction intégrale le plus techniquement avancé au monde

Seul VUS hybride rechargeable au Canada à offrir une traction intégrale entièrement électrique

à offrir une traction intégrale entièrement électrique Seul VUS hybride rechargeable au Canada à offrir une capacité de recharge c.c. rapide pouvant atteindre 80 % en moins de 30 minutes

à offrir une capacité de recharge c.c. rapide pouvant atteindre 80 % en moins de 30 minutes Capacité de remorquage de 1 500 lb

Convertisseur de courant de 1 500 watts (source d'alimentation)

Le seul véhicule hybride rechargeable offert avec une garantie remarquable de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur, une garantie de 10 ans ou 160 000 km sur la batterie au lithium-ion et une garantie complète de 5 ans ou 100 000 km.

*Certaines exclusions s'appliquent. Concessionnaires participants seulement.

**CanadaEVsales.com

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada inc.

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada (VVMC) est la filiale canadienne qui joue le rôle de division des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing pour Mitsubishi Motors au Japon. Grâce à sa gamme de véhicules composée de la Mirage et de la Mirage G4, du multisegment compact RVR, du véhicule utilitaire sport compact Outlander, de l'Outlander PHEV et de l'Eclipse Cross, VVMC soutient son réseau de concessionnaires à l'aide de son équipe du siège social et de son centre de distribution des pièces; tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Établis au pays depuis 2002, VVMC et ses concessionnaires emploient plus de 1 200 personnes au sein de petites et grandes communautés. En 2016, VVMC est devenu le seul constructeur automobile à conclure un partenariat avec le Club des petits déjeuners, un organisme ayant pour objectif de stimuler les jeunes esprits et d'offrir un avenir meilleur aux diverses communautés du pays.

SOURCE Mitsubishi Motor Sales of Canada

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 15:10 et diffusé par :