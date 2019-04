Hydro-Québec invite les populations riveraines à la vigilance





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec appelle la population qui habite à proximité des cours d'eau à la plus grande vigilance. Le niveau de plusieurs rivières, notamment Outaouais, Gatineau, Mille-Îles et Saint-Maurice, pourrait augmenter de façon marquée au cours des prochains jours. Des précipitations attendues au cours de la fin de semaine viendront s'ajouter à l'eau résultant de la fonte d'importantes quantités de neige au sol. La crue qui s'annonce pourrait être de forte intensité au cours des jours et des semaines à venir.

Depuis plusieurs mois, Hydro-Québec abaisse le niveau de certains réservoirs, notamment les réservoirs Dozois, Baskatong, Cabonga et Gouin, pour contenir en partie la crue printanière à venir. Hydro-Québec mettra ainsi ces réservoirs à contribution pour limiter l'intensité de la crue printanière 2019.

Hydro-Québec travaille étroitement avec l'Organisation de la sécurité civile du Québec. Nous suivons attentivement l'évolution des niveaux des cours d'eau. Nous invitons les personnes qui habitent dans des zones sensibles aux inondations à communiquer avec leur municipalité pour en savoir davantage sur les mesures de prévention qui peuvent être prises.

Les personnes qui veulent en savoir davantage sur la marche à suivre pour couper l'alimentation en électricité de leur résidence en cas d'inondation, peuvent trouver l'information ici :

https://www.hydroquebec.com/securite/maison/inondation-securite-electrique.html

