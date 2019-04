Le Matawa Education and Care Centre poursuivra ses rénovations avec l'appui de Services aux Autochtones Canada





THUNDER BAY, ON, le 17 avril 2019 /CNW/ - Un lieu d'apprentissage sûr et sain est un élément essentiel de l'éducation. En investissant dans des installations scolaires nouvelles et améliorées qui peuvent répondre à leurs besoins, le gouvernement du Canada soutient les élèves des Premières Nations et leurs familles.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, s'est rendue aujourd'hui à Thunder Bay, Traité Robinson-Supérieur, pour annoncer de nouvelles rénovations au Matawa Education and Care Centre.

Ces rénovations comprennent de nouvelles salles de classe, un gymnase et une résidence d'étudiants. Services aux Autochtones Canada investira plus de 16 millions de dollars dans ces améliorations afin que le centre puisse enrichir davantage l'expérience éducative.

Le Matawa Education and Care Centre a ouvert ses portes aux élèves en 2018. Il a été converti d'une maison de retraite en établissement d'enseignement. Services aux Autochtones Canada a investi 1,9 million de dollars dans les rénovations nécessaires à la conversion.

Les dernières mises à niveau devraient être terminées d'ici septembre 2020.

Citations

« Quitter sa communauté pour aller à l'école peut être difficile pour les élèves qui vivent dans des communautés éloignées. C'est avec plaisir que j'annonce l'appui d'autres rénovations du Matawa Education and Care Centre, qui contribueront à créer un environnement sécuritaire pour la prestation de services éducatifs de qualité et à continuer d'offrir des programmes essentiels à la réussite des élèves. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous devons tous travailler pour nous assurer que les histoires déchirantes que nous avons entendues dans le cadre de l'enquête sur les sept jeunes ne soient jamais oubliées, mais également qu'elles ne se répètent jamais. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de notre gouvernement à l'égard de la sécurité et de l'égalité en matière d'éducation des jeunes Autochtones du Nord-Ouest de l'Ontario afin qu'ils aient eux aussi une chance équitable de réussir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Cet investissement de plus de 16 millions de dollars dans l'amélioration continue du Matawa Education and Care Centre est une étape importante pour Thunder Bay. Ces fonds aideront Matawa à faire en sorte que les élèves autochtones qui doivent déménager à Thunder Bay pour fréquenter un établissement d'enseignement secondaire aient accès à des installations scolaires adéquates et à des logements sûrs et sains. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les élèves qui quittent la maison pour aller à l'école bénéficient d'un environnement sûr et positif dans notre communauté, et j'ai hâte de voir les retombées positives que cet investissement aura. »

Don Rusnak

Député fédéral de Thunder Bay-Rainy River

« Nous sommes heureux que nos élèves aient accès à diverses mesures de soutien dans un environnement sécuritaire lorsqu'ils sont loin de chez eux. L'appui du gouvernement du Canada représente l'espoir pour nos jeunes, qui seront un jour nos dirigeants. »

Sharon Nate, gestionnaire de l'éducation

Matawa First Nations Management

Faits en bref

L'ouverture du Matawa Education and Care Centre et les rénovations subséquentes répondent aux recommandations du jury de l'enquête sur les sept jeunes visant à assurer des installations scolaires adéquates et des logements sûrs et sains pour les élèves autochtones qui doivent quitter leur communauté pour poursuivre leurs études secondaires à Thunder Bay .

. Le Matawa First Nations Management est un conseil tribal composé de neuf communautés des Premières Nations. Cinq d'entre elles (les Premières Nations Eabametoong, Marten Falls , Neskantaga, Nibinamik et Webequie ) sont accessibles par voie aérienne ou par route d'hiver saisonnière, tandis que les quatre autres (les Premières Nations Aroland, Long Lake no 58, Constance Lake et Ginoogmaing) sont accessibles par route toute l'année.

Liens connexes

Mattawa First Nations Management (en anglais seulement)

L'éducation des Premières Nations

Progrès relatifs aux investissements dans l'éducation de la maternelle au secondaire

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 15:02 et diffusé par :