Des élèves canadiens parlent de science avec David Saint-Jacques





Des élèves albertains font connaitre à l'astronaute canadien David Saint-Jacques les résultats qu'ils ont obtenus pendant l'activité Espace vivant

BEAUMONT, AB, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les astronautes sont les explorateurs des temps modernes et des modèles pour les jeunes Canadiens. Véritables sources d'inspiration pour les jeunes, ils peuvent les inciter à viser haut, à viser l'espace même!

Aujourd'hui, quelques mois après avoir invité les jeunes Canadiens à participer à l'activité Espace vivant, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques a communiqué depuis la Station spatiale internationale avec des élèves de l'École Champs Vallée School pour qu'ils lui fassent part de ce qu'ils ont appris en science et en codage informatique.

David et les participants ont discuté des résultats de la recherche en classe, et l'astronaute canadien a parlé de ceux qu'il a obtenus à bord de la Station. Les élèves ont ensuite eu la chance de lui poser des questions.

Grâce à Espace vivant, activité unique qui intègre à la fois science, espace et codage informatique, plus de 63 000 élèves canadiens apprennent à connaitre l'effet des conditions environnementales sur la santé et le bien-être, tant pour eux en classe que pour les astronautes dans la Station spatiale internationale.

En bref

Le 24 octobre 2018, l'honorable Navdeep Bains , ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques ont lancé Espace vivant, un projet de recherche scientifique pour les jeunes Canadiens qui met à profit la mission de David Saint-Jacques pour les inciter à s'intéresser aux STIM, piquer leur curiosité à l'égard de l'exploration spatiale et leur faire acquérir des compétences en informatique, comme en codage.

, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne ont lancé Espace vivant, un projet de recherche scientifique pour les jeunes Canadiens qui met à profit la mission de pour les inciter à s'intéresser aux STIM, piquer leur curiosité à l'égard de l'exploration spatiale et leur faire acquérir des compétences en informatique, comme en codage. L'organisme Parlons sciences a développé l'activité Espace vivant en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne et l'a étoffée avec le soutien de CodeCan.

Pour susciter l'intérêt des jeunes Canadiens pour les sciences et les disciplines connexes, l'Agence spatiale canadienne organise une série d'activités et de concours pendant la mission de David Saint-Jacques , plusieurs en collaboration avec des partenaires.

Citations

« L'activité Espace vivant suscite l'intérêt des jeunes pour la science, qui voient l'effet de leur environnement sur eux. C'est une excellente façon pour nos enfants de faire le lien entre leur quotidien et des travaux scientifiques. En piquant leur curiosité et en les encourageant à poser des questions sur l'effet qu'ils ont sur leur monde, nous contribuons à former la prochaine génération d'astronautes, de scientifiques et de chercheurs. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Ici, à la Station spatiale internationale, je vois tous les jours à quel point les conditions environnementales sont importantes pour la santé des astronautes en orbite. En ce moment, nous menons des centaines d'expériences, la plupart visant à comprendre comment mieux vivre dans l'environnement spatial afin de pouvoir retourner sur la Lune et, un jour, aller sur Mars. »

David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

« L'activité Espace vivant a donné la chance à des enseignants canadiens d'associer d'une façon unique dans leur classe à la fois science, espace et codage tout en faisant participer leurs élèves à la mission de David Saint-Jacques. Nous sommes fiers de collaborer avec l'Agence spatiale canadienne pour inciter davantage de jeunes Canadiens à s'intéresser aux sciences en émergence. »

Bonnie Schmidt, présidente fondatrice de Parlons sciences

« L'activité Espace vivant m'a appris à coder et à réfléchir à la façon dont on peut améliorer l'environnement dans notre école et dans notre communauté. J'ai été inspirée par David Saint-Jacques et ses explications sur l'environnement de la Station spatiale internationale. C'était vraiment formidable de voir comment les plants de tomates de Tomatosphère dans notre classe ont fait baisser le taux de dioxyde de carbone et que, même si on est juste des enfants, on peut vraiment faire une différence sur notre planète et dans l'espace. »

Alisha Anwar, élève de l'École Champs Vallée School

Liens

Suivez-nous dans les médias sociaux !

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 15:02 et diffusé par :