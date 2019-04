ExaGrid et Zerto annoncent une solution intégrée pour la sauvegarde et la récupération en temps réel





ExaGrid®, fournisseur de premier plan de stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une solution de récupération après sinistre intégrée, de stockage de sauvegarde de conservation à long terme, et de sauvegarde des données, avec Zerto, qui compte parmi les chefs de file de l'industrie en matière de résilience informatique. Il est essentiel pour un plan complet de continuité des activités et de récupération après sinistre (business continuity and disaster recovery, BC/DR) que les données soient protégées et récupérables au cours d'un sinistre, à partir de points de restauration très granulaires, qu'il assure également la conformité de la conservation à long terme en raison du nombre croissant de réglementations relatives à la protection des données, telles que la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act ? loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie), la loi GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act) et la loi Sarbanes-Oxley, et qu'il traite de la nécessité de se préparer aux audits et investigations juridiques de la SEC (Securities and Exchange Commission ? Commission des opérations de bourse).

La protection des données continue (continuous data protection, CDP) de Zerto permet d'assurer que les changements sont constamment enregistrés dans le Zerto Elastic Journal pour que les points de récupération soient tenus à jour. La plateforme fait converger la récupération après sinistre (disaster recovery, DR) et la sauvegarde dans le cadre d'une disponibilité ininterrompue. Cette approche, combinée à la zone d'application à disque unique, au processus de déduplication adaptif, et à l'architecture évolutive d'ExaGrid, permet de proposer une solution qui inclut la protection continue des données et un stockage de conservation de sauvegarde à long terme modulable.

Zerto écrit les sauvegardes à long terme journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles directement dans la zone d'application d'ExaGrid pour pouvoir rapidement restaurer les sauvegardes récemment ajoutées. Parallèlement à la sauvegarde, mais non pas en ligne, ExaGrid dans son référentiel pour répondre aux besoins et aux exigences de conservation à long terme. Au fur et à mesure que les données augmentent, des éléments sont simplement ajoutés au système d'ExaGrid, ce qui élimine les mises à niveau massives des contrôleurs et évite l'obsolescence des produits vs les solutions de mise à l'échelle traditionnelles qui impliquent des mises à niveau massives et l'obsolescence périodique des produits.

« Il y a un certain nombre d'applications, de types de données et d'organisations qui requièrent une sauvegarde et une récupération en temps réel, ainsi qu'récupération après sinistre. ExaGrid se réjouit d'être un partenaire stratégique de Zerto et nous sommes ravis de voir que nos efforts conjoints en matière de développement ont maintenant abouti à la mise sur le marché », a déclaré Bill Andrews, PDG et président d'ExaGrid.

« À une époque de transformation numérique en perpétuelle évolution, les entreprises exigent que leurs solutions DR et de sauvegarde fournissent de nouveaux niveaux de résilience », a commenté Ziv Kedem, PDG et co-fondateur de Zerto. « Les fournisseurs de sauvegarde et DR devraient s'efforcer d'innover en anticipant les besoins, et le programme Zerto 7.0 fait exactement cela : il révolutionne la manière de sauvegarder. Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec ExaGrid pour lui permettre de fournir les capacités et la performance renforcées que ses clients recherchent, en ajoutant de nouveaux niveaux de résilience informatique à ses stratégies de protection des données, bien au-delà de toute autre solution DR et de sauvegarde. »

Ensemble, ExaGrid et Zerto fournissent :

une protection des données continue avec des restaurations en temps réel BC/DR ;

un stockage de conservation à long terme rentable ;

une indexation et une recherche intelligentes de toutes les données protégées ;

un stockage de conservation à long terme hors site DR, à faible coût.

Le fait de combiner la plateforme de résilience informatique de Zerto avec le stockage de sauvegarde sur disque d'ExaGrid permet de tirer profit des forces de chaque solution pour fournir une protection des données des environnements virtualisés en temps réel, avancée, totale, et inégalée. Les données sont conservées sous forme dédupliquée, répondant aux exigences de conservation axées sur la conformité, avec un empreinte de stockage et un coût réduits. ExaGrid et Zerto peuvent ensemble répliquer les données dans le système D'ExaGrid sur site vers un lieu hors site, un nuage public, ou un deuxième système d'ExaGrid physique, afin d'assurer que toutes les données de conservation à long terme sont protégées contre un sinistre de site.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes avec déduplication des données, une zone d'application unique et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations, et permet des récupérations de MV instantanées. Son architecture évolutive intègre des éléments complets dans un système évolutif et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume des données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives. Rendez-nous visite sur exagrid.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi ils consacrent à présent beaucoup moins de temps à leurs sauvegardes.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

