Préparation à la crue des eaux printanière - Le Service de sécurité incendie de Montréal et ses partenaires visitent plus de 3 000 résidences





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'accompagner les citoyens et citoyennes et de les aider à se préparer en cas de sinistre, la Ville de Montréal lance pour une deuxième année consécutive, une campagne de prévention dans les secteurs touchés par les inondations de 2017, ainsi que dans les secteurs à risque d'inondations. Durant le mois d'avril, des agents de prévention du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), accompagnés de partenaires, iront à leur rencontre afin de leur transmettre des informations concernant les actions à prendre avant, pendant et après les inondations. Certains bâtiments comme les centres multiservices et les centres d'hébergement d'urgence, qui pourraient servir en cas d'inondations, seront également visités.

« La sécurité de la population est prioritaire, c'est pourquoi en période de crue printanière, nous redoublons d'efforts afin de nous assurer de leur protection, tout en veillant à sécuriser les infrastructures et assurer la mobilité sur le réseau urbain. La campagne de prévention de 2018 avait connu un vif succès, aussi réitérons-nous l'opération vu l'importance cruciale de préparer ou d'outiller les Montréalaises et les Montréalais en cas de besoin », commente Rosannie Filato, membre de comité exécutif, responsable de la sécurité publique.

« Suite aux inondations de 2017, le SIM, en collaboration avec ses partenaires, poursuit son travail dans le but d'améliorer l'état de préparation des arrondissements, des villes liées, des services corporatifs et des citoyens, en cas de crise. Plus précisément via nos campagnes de prévention, nous travaillons en amont avec la collaboration de la population, afin de limiter les impacts d'une éventuelle inondation. En allant directement à la rencontre des citoyens et des citoyennes, nous nous assurons de bien les informer et leur fournir les outils nécessaires à leur préparation », explique Bruno Lachance, directeur du SIM et coordonateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal.

En collaboration avec les arrondissements et villes touchés par les inondations de 2017, les agents de prévention visiteront les secteurs de Pierrefonds-Roxboro (9 et 10 avril), d'Ahuntsic-Cartierville (9 et 10 avril), de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève (16 et 17 avril), le Village de Senneville (16 et 17 avril) et la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue (16 et 17 avril). Les citoyens absents recevront un accroche-porte qui les dirigera vers les outils d'information en ligne . Au terme de cette campagne, plus de 3 000 résidences auront été visitées afin d'aider la population à mieux se préparer pour affronter la prochaine crue des eaux. Mentionnons que les agents du SIM en profitera pour procéder à la vérification des avertisseurs de fumée dans les résidences.

Se préparer en cas de sinistre

Dans l'éventualité d'un sinistre, de simples actions orchestrées en amont permettront aux citoyens et citoyennes d'être organisés et autonomes dans un premier temps et ce pendant une certaine période. Un plan familial de sécurité indiquera à chacun quoi faire et où aller si la maison doit être évacuée. Une trousse d'urgence fournira les articles de base pour répondre aux besoins de la famille pendant au moins 72 heures.

Rappelons que la Ville de Montréal assure une vigie et monitore en continue le niveau des eaux via ses stations télémétriques. À l'heure actuelle, le seuil d'inondation mineure aurait été atteint pour des secteurs de la rivière des Outaouais et pour le lac des Deux-Montagnes mais pas pour la rivière des Prairies.

La population peut consulter le site web de son arrondissement pour avoir plus d'information sur les nombreuses actions locales orchestrées par les autorités municipales. La section Crue des eaux du portail de la sécurité civile offre également de l'information sur les mesures de prévention en lien avec les inondations : ville.montreal.qc.ca/csc.

L'application gratuite Montréal - Service aux citoyens permet de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, ainsi que sur le déneigement et la circulation.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 14:30 et diffusé par :