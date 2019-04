Kia Canada annonce les prix des nouveaux véhicules électriques Soul et Niro - juste à temps pour être admissibles au nouveau programme d'incitatif du gouvernement du Canada





Kia devient l'un des seuls constructeurs automobiles à offrir deux véhicules électriques différents dans sa gamme de modèles

Tant le Kia Niro EV 2019 que la Kia Soul EV 2020 sont admissibles au nouveau programme d'incitatif du gouvernement fédéral pour l'achat de véhicules zéro émission (iVZE)

Avec des modèles offrant une autonomie de courte et de longue portée, les consommateurs canadiens peuvent maintenant choisir quel véhicule électrique convient le mieux à leur mode de vie

TORONTO, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En annonçant aujourd'hui les prix de ses nouveaux modèles Kia Niro EV 2019 et Kia Soul EV 2020, Kia Canada est devenu l'un des seuls constructeurs de l'industrie à offrir deux véhicules électriques différents sur le marché. Ces prix sont dévoilés le même jour que l'annonce du programme d'incitatif du gouvernement fédéral pour l'achat de véhicules à zéro émission (iVZE). Ces deux modèles répondent aux exigences de la nouvelle réglementation. Pour plus d'information sur le programme iVZE, visitez l'annonce sur site web du gouvernement du Canada .

Tant le Kia Niro EV 2019 que la Kia Soul EV 2020 bénéficient d'une conception, d'une utilité et d'une dynamique de conduite réalistes. Ces modèles sont disponibles avec un tout nouveau moteur longue portée offrant une remarquable autonomie de conduite de 383 kilomètres ou plus, suffisante pour la plupart des besoins.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'introduire sur le marché non pas un seul, mais bien deux véhicules électriques dotés d'une autonomie réelle. De plus, les nouveaux programmes d'incitatif fédéraux vont inciter beaucoup de consommateurs canadiens à envisager sérieusement l'achat d'un véhicule électrique » a déclaré Michael Kopke, directeur du marketing chez Kia Canada Inc. Il a ajouté « grâce à une autonomie de plus de 383 kilomètres sans compromettre la conception, les fonctionnalités ou le plaisir de conduire, le Kia Niro EV 2019 et la Kia Soul EV 2020 vont permettre aux consommateurs d'opter facilement pour un véhicule électrique. »

Disponible dès maintenant, le Kia Niro EV 2019 est offert en deux versions bien équipées :

Kia Niro EV EX 2019 44 995 $

Kia Niro EV SX Touring 2019 53 995 $

Disponible dès l'été prochain, la Kia Soul EV 2020 sera offerte en deux versions bien équipées :

Kia Soul EV Premium 2020 42 595 $

Kia Soul EV Limited 2020 51 595 $

Pour plus d'information sur Kia Canada et sur nos produits, visitez notre centre des médias sur le site KiaMedia.ca ou contactez :

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 193 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue. Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Ayant vendu près d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, le Sportage, le Sorento, la Forte (Meilleure petite voiture 2019 de l'AJAC) et la Stinger (Voiture canadienne de l'année 2019 de l'AJAC). Pour en savoir plus sur l'avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

Site web : Kia.ca

Frédéric Tremblay

Directeur relations publiques et communications ? Région de l'est

Kia Canada Inc.

T : 514-955-0505, poste 2209

C : ftremblay@kia.ca

Les photos accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux liens suivants :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e79bcbf-1846-4fae-a678-a405bbc7f96b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2b4afe8-2295-4679-b9a2-23880cf5a4fd

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 14:25 et diffusé par :